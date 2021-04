Mitsubishi Tawarkan Diskon Spesial Peringati Hari Kartini

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memiliki cara tersendiri untuk memperingati Hari Kartini di Indonesia yang jatuh setiap 21 April 2021.

Kali ini, MMKSI menghadirkan program "Kartini Campaign" khusus bagi konsumen wanita yang akan berlangsung pada periode 12 – 30 April 2021 di seluruh jaringan dealer resmi 3S Mitsubishi Motors di seluruh Indonesia.

"Kami ingin memberikan apresiasi para konsumen wanita dengan memberikan treatment dan hadiah spesial mulai dari pemberian diskon hingga pemberian gratis souvenir dan produk after sales kami. Tentunya, treatment dan apresiasi yang kami hadirkan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk para pelanggan wanita kami," kata Director of After Sales Division PT MMKSI, Eiichiro Hamazaki di Jakarta pada Rabu, 21 April 2021.

Dalam program ini, para konsumen wanita berhak mendapatkan diskon sebesar 20 persen untukevaporator cleaner, antibacterial, AC filter dan juga diskon 10 persen untuk biaya jasa.

Khusus untuk tanggal 21 April 2021, selain mendapatkan spesial diskon, MMKSI seperti, free souvenir untuk seluruh pelanggan wanita yang melakukan service booking pada tanggal 21 April 2021 dan free souvenir & free disinfectant untuk seluruh pelanggan wanita yang melakukan service booking pada tanggal 21 April 2021 melalui aplikasi My Mitsubishi.

Selain memberikan diskon, para konsumen wanita juga akan mendapatkan perlakuan spesial dengan hadirnya jalur khusus di ruang service reception sehingga mendapatkan antrian yang lebih cepat.

Tidak hanya sampai di situ, MMKSI juga menghadirkan kompetisi foto khusus untuk pelanggan wanita untuk merayakan Hari Kartini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

-Berlaku untuk seluruh pelanggan wanita;

-Foto yang diunggah harus memiliki komposisi yang menunjukkan aktivitas pelanggan wanita bersama kendaraannya.

-Peserta diwajibkan untuk tag akun @mitsubishimotorsid dan juga menggunakan hashtag #onekartiniday #mitsubishionespirit

-Akan ada tiga pemenang yang akan mendapatkan hadiah paket skincare senilai Rp 1 juta dan juga merchandise untuk 10 pemenang lainnya.

