IIMS Hybrid 2021: Outlander PHEV Diskon Rp 421 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Di pameran otomotif Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 atau IIMS Hybrid 2021, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menggelar sejumlah program penjualan menarik. Satu di antaranya adalah potongan harga khusus untuk mobil ramah lingkungan Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) dari semula Rp 1,311 miliar menjadi Rp 890 juta (on the road DKI Jakarta). Artinya, harga Outlander PHEV didiskon Rp 421 juta.



General Manager of Sales and Marketing Division MMKSI, Amiruddin, menjelaskan bahwa diskon spesial Outlander PHEV di IIMS Hybrid 2021 merupakan salah satu bentuk dukungan berkelanjutan terhadap rencana pemerintah dalam transisi ke kendaraan listrik.



“Di Indonesia, mobil ini kami hadirkan untuk mensosialisasikan mobil listrik,” kata Amiruddin dalam konferensi pers secara virtual Kamis, 15 April 2021. “Kami sediakan dalam unit yang terbatas selama pameran.



Paket promosi yang ditawarkan MMKSI terhadap Outlander PHEV meliputi program pembiayaan bunga nol persen sampai dengan tenor 1 tahun atau gratis asuransi 2 tahun melalui PT Dipo Star Finance, atau gratis kaca film V-Kool, garansi kendaraan 100.000 km selama 3 tahun, dan gratis Standard AC Home Charger beserta instalasinya.



Mitsubishi Outlander PHEV resmi dipasarkan sejak 2019 di Indonesia. Model ini dilengkapi dengan teknologi elektrik terintegrasi, teknologi yang digunakan pada kendaraan ini tidak hanya menggunakan elektrik sebagai tenaga utamanya.



Hal utama yang menjadi andalan pada teknologi ini yaitu sistem penggerak motor yang berpadu dengan baterai dan mesin yang menjadikan kendaraan ini dapat melaju di kecepatan maksimal.



Mitsubishi Outlander PHEV saat diujicoba di Pulau Lombok. TEMPO/Wira Utama



New Outlander PHEV ini dihadirkan dengan tiga mode berkendara, yakni EV Drive Mode, Series Hybrid Mode dan Parallel Hybrid Mode. Pada mode EV Drive, motor menggerakkan kendaraan dengan tenaga listrik dari baterai yang membuat tidak ada konsumsi bahan bakar dan emisi CO2 yang membuat kendaraan menjadi senyap, bersih dan bertenaga.

Sedangkan, Hybrid Driving Mode dibagi menjadi 2 mode. Pertama, Series Hybrid Mode merupakan perpaduan mode elektrik dan mesin. Mesin bensib 2,4 L akan menghasilkan listrik jika baterai lemah dan menambah tenaga saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi atau menanjak.

Pada Parallel Hybrid Mode, mesin bensin akan melaju dengan bantuan motor saat kendaraan membutuhkan ekstra tenaga (saat kecepatan tinggi atau saat efisiensi mesin tinggi).

Dengan instalasi khusus, kendaraan ini dapat diisi ulang dengan tenaga listrik yang tersedia di rumah para pemilik. Tidak hanya menggunakan tenaga listrik sebagai tenaga utamanya, namun kendaraan ini juga dapat menjadi sebuah generator yang menjadi sumber tenaga listrik untuk perangkat lainnya.

Mitsubishi Outlander PHEV menjadi salah satu mobil yang dipamerkan di IIMS Hybrid 2021. Model ini menemani line up Mitsubishi lainnya seperti Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, dan Triton. Pameran IIMS Hybrid 2021 digelar di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 15-25 April 2201.

