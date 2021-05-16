Minggu, 16 Mei 2021
Official logo TEMPO.CO
Banner

Moto3 Prancis: Rider Indonesian Racing Start Ke-5, Andi Gilang di Belakang

Reporter:
Editor:

Rafif Rahedian

komentar
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Andi Farid Izdihar. instagram.com/27_andigilang

    Andi Farid Izdihar. instagram.com/27_andigilang

    TEMPO.CO, Jakarta - Rider Indonesian Racing Gresini Moto3 Gabriel Rodrigo bakal mengawali balapan di Prancis pada urutan ke-5, Minggu, 16 Mei 2021.

    Gabriel mampu menyelesaikan sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2021 dengan catatan waktu 1 menit 49,684 detik. Posisinya masih kalah dari John McPhee, Jaume Masia, Riccardo Rossi dan Andrea Migno.

    Ini bisa menjadi modal penting bagi Gabriel untuk meraih podium pertamanya di ajang Moto3 musim 2021 ini. Posisi terbaiknya saat ini hanya menduduki posisi lima, yakni pada seri Qatar dan Portugal.

    Sementara itu, pemuncak klasemen sementara Moto3 2021, Pedro Acosta harus memulai balapan di bagian belakang. Ia bakal start di posisi ke-21.

    Hal serupa juga dialami oleh pembalap asal Indonesia Andi Gilang. Rider Honda Team Asia tersebut berada di barisan belakang Moto3 Prancis 2021 (posisi 24).

    Andi Gilang sendiri diketahui berada di peringkat ke-10 pada kualifikasi 1 Moto3 Prancis 2021. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 43,663 detik.

    Hasil Kualifikasi Moto3 Prancis 2021:

    1. Andrea MIGNO - Rivacold Snipers Team - 1'47.407
    2. Riccardo ROSSI - BOE Owlride - 1'49.408
    3. Jaume MASIA - Red Bull KTM Ajo - 1'49.611
    4. John MCPHEE - Petronas Sprinta Racing - 1'49.640
    5. Gabriel RODRIGO - Indonesian Racing Gresini Moto3 - 1'49.684
    6. Niccolò ANTONELLI - Avintia Esponsorama Moto3 - 1'49.894
    7. Filip SALAC - Rivacold Snipers Team - 1'50.594
    8. Sergio GARCIA - Gaviota GASGAS Aspar Team - 1'50.786
    9. Tatsuki SUZUKI - SIC58 Squadra Corse - 1'50.927
    10. Romano FENATI - Sterilgarda Max Racing Team - 1'50.962
    11. Stefano NEPA - BOE Owlride - 1'51.145
    12. Ryusei YAMANAKA - CarXpert PruestelGP - 1'51.303
    13. Deniz ÖNCÜ - Red Bull KTM Tech 3 - 1'51.375
    14. Jason DUPASQUIER - CarXpert PruestelGP - 1'51.510
    15. Ayumu SASAKI - Red Bull KTM Tech 3 - 1'52.332
    16. Darryn BINDER - Petronas Sprinta Racing - 1'52.511
    17. Jeremy ALCOBA - Indonesian Racing Gresini Moto3 - 1'54.034
    18. Dennis FOGGIA - Leopard Racing - 1'54.345
    19. Kaito TOBA - CIP Green Power - 1'43.290
    20. Carlos TATAY - Avintia Esponsorama Moto3 - 1'43.303
    21. Pedro ACOSTA - Red Bull KTM Ajo - 1'43.376
    22. Maximilian KOFLER - CIP Green Power - 1'43.393
    23. Yuki KUNII - Honda Team Asia - 1'43.636
    24. Andi Farid IZDIHAR - Honda Team Asia - 1'43.663
    25. Takuma MATSUYAMA - Honda Team Asia - 1'44.284
    26. Izan GUEVARA - Gaviota GASGAS Aspar Team - 1'44.435
    27. Lorenzo FELLON - SIC58 Squadra Corse - 1'44.784
    28. Adrian FERNANDEZ - Sterilgarda Max Racing Team - 1'47.081
    29. Xavier ARTIGAS - Leopard Racing - no time

    Baca: Rider Tim Indonesia Sebut Cuaca Bakal Pengaruhi Moto2 Prancis

    MOTOGP

  • Andi Gilang
  • Moto3
  • Indonesian Racing
  • Indonesian Racing Gresini Moto3
  • Gabriel Rodrigo

    •  

     

    Lihat Juga



    Fokus
  • Mengadang Klaster Covid-19 Arus Balik Lebaran

    Mengadang Klaster Covid-19 Arus Balik Lebaran

  • Banjir Kritik Rencana Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

    Banjir Kritik Rencana Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai
  • Bom Waktu Konflik Palestina - Israel di Sheikh Jarrah

    Bom Waktu Konflik Palestina - Israel di Sheikh Jarrah
  • Duet KPK - Bareskrim di OTT Bupati Nganjuk

    Duet KPK - Bareskrim di OTT Bupati Nganjuk
    • Terkini
  • Hyundai dan KIA Tangguhkan Produksi Akibat Krisis Chip

    Hyundai dan KIA Tangguhkan Produksi Akibat Krisis Chip

     4 jam lalu
  • Moto3 Prancis: Rider Indonesian Racing Start Ke-5, Andi Gilang di Belakang

    Moto3 Prancis: Rider Indonesian Racing Start Ke-5, Andi Gilang di Belakang

     5 jam lalu
  • Rider Tim Indonesia Sebut Cuaca Bakal Pengaruhi Moto2 Prancis

    Rider Tim Indonesia Sebut Cuaca Bakal Pengaruhi Moto2 Prancis

     6 jam lalu
  • Start Ke-15 Moto2 Prancis, Fabio Di Giannantonio Tak Nyaman Lesatkan Motor

    Start Ke-15 Moto2 Prancis, Fabio Di Giannantonio Tak Nyaman Lesatkan Motor

     6 jam lalu
  • Kualifikasi Moto2 Prancis: Rider Pertamina Mandalika Start Ke-6

    Kualifikasi Moto2 Prancis: Rider Pertamina Mandalika Start Ke-6

     17 jam lalu
  • Akibat Krisis Chip, Honda Mengalami Penurunan Pendapatan Tahun Ini

    Akibat Krisis Chip, Honda Mengalami Penurunan Pendapatan Tahun Ini

     1 hari lalu
  • Sekitar 100 Ribu Mobil Mazda Kena Dampak Krisis Chip Tahun Ini

    Sekitar 100 Ribu Mobil Mazda Kena Dampak Krisis Chip Tahun Ini

     1 hari lalu
  • Saingi Tesla Model S, Sedan Listrik Mercedes-Benz EQS Tawarkan Teknologi Cerdas

    Saingi Tesla Model S, Sedan Listrik Mercedes-Benz EQS Tawarkan Teknologi Cerdas

     1 hari lalu
  • Toyota Hadirkan Fitur Catalytic Converter, yang Bisa Hentikan Pencurian

    Toyota Hadirkan Fitur Catalytic Converter, yang Bisa Hentikan Pencurian

     1 hari lalu
  • Bisa Menjelajah 482 Km, Hyundai Ioniq 5 Siap Diluncurkan

    Bisa Menjelajah 482 Km, Hyundai Ioniq 5 Siap Diluncurkan

     1 hari lalu
    • Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H