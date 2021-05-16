Moto3 Prancis: Rider Indonesian Racing Start Ke-5, Andi Gilang di Belakang

TEMPO.CO, Jakarta - Rider Indonesian Racing Gresini Moto3 Gabriel Rodrigo bakal mengawali balapan di Prancis pada urutan ke-5, Minggu, 16 Mei 2021.
Gabriel mampu menyelesaikan sesi kualifikasi Moto3 Prancis 2021 dengan catatan waktu 1 menit 49,684 detik. Posisinya masih kalah dari John McPhee, Jaume Masia, Riccardo Rossi dan Andrea Migno.
Ini bisa menjadi modal penting bagi Gabriel untuk meraih podium pertamanya di ajang Moto3 musim 2021 ini. Posisi terbaiknya saat ini hanya menduduki posisi lima, yakni pada seri Qatar dan Portugal.
Sementara itu, pemuncak klasemen sementara Moto3 2021, Pedro Acosta harus memulai balapan di bagian belakang. Ia bakal start di posisi ke-21.
Hal serupa juga dialami oleh pembalap asal Indonesia Andi Gilang. Rider Honda Team Asia tersebut berada di barisan belakang Moto3 Prancis 2021 (posisi 24).
Andi Gilang sendiri diketahui berada di peringkat ke-10 pada kualifikasi 1 Moto3 Prancis 2021. Ia mampu mencatatkan waktu 1 menit 43,663 detik.
Hasil Kualifikasi Moto3 Prancis 2021:
- Andrea MIGNO - Rivacold Snipers Team - 1'47.407
- Riccardo ROSSI - BOE Owlride - 1'49.408
- Jaume MASIA - Red Bull KTM Ajo - 1'49.611
- John MCPHEE - Petronas Sprinta Racing - 1'49.640
- Gabriel RODRIGO - Indonesian Racing Gresini Moto3 - 1'49.684
- Niccolò ANTONELLI - Avintia Esponsorama Moto3 - 1'49.894
- Filip SALAC - Rivacold Snipers Team - 1'50.594
- Sergio GARCIA - Gaviota GASGAS Aspar Team - 1'50.786
- Tatsuki SUZUKI - SIC58 Squadra Corse - 1'50.927
- Romano FENATI - Sterilgarda Max Racing Team - 1'50.962
- Stefano NEPA - BOE Owlride - 1'51.145
- Ryusei YAMANAKA - CarXpert PruestelGP - 1'51.303
- Deniz ÖNCÜ - Red Bull KTM Tech 3 - 1'51.375
- Jason DUPASQUIER - CarXpert PruestelGP - 1'51.510
- Ayumu SASAKI - Red Bull KTM Tech 3 - 1'52.332
- Darryn BINDER - Petronas Sprinta Racing - 1'52.511
- Jeremy ALCOBA - Indonesian Racing Gresini Moto3 - 1'54.034
- Dennis FOGGIA - Leopard Racing - 1'54.345
- Kaito TOBA - CIP Green Power - 1'43.290
- Carlos TATAY - Avintia Esponsorama Moto3 - 1'43.303
- Pedro ACOSTA - Red Bull KTM Ajo - 1'43.376
- Maximilian KOFLER - CIP Green Power - 1'43.393
- Yuki KUNII - Honda Team Asia - 1'43.636
- Andi Farid IZDIHAR - Honda Team Asia - 1'43.663
- Takuma MATSUYAMA - Honda Team Asia - 1'44.284
- Izan GUEVARA - Gaviota GASGAS Aspar Team - 1'44.435
- Lorenzo FELLON - SIC58 Squadra Corse - 1'44.784
- Adrian FERNANDEZ - Sterilgarda Max Racing Team - 1'47.081
- Xavier ARTIGAS - Leopard Racing - no time
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