Honda Civic Generasi 11 Diluncurkan di Thailand, Pertama Kali di Asia Pasifik

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd. meluncurkan All New Honda Civic generasi ke-11 untuk pertama kalinya di kawasan Asia Oceania, yakni Thailand, pada hari ini, Selasa, 10 Agustus 2021.

Thailand menjadi negara pertama di luar Amerika Utara yang meluncurkan Honda Civic generasi ke-11 untuk menunjukkan potensi pertumbuhan yang tinggi sekaligus basis produksi penting di kawasan Asia Oceania.

“Sejak diperkenalkan pada 1972, Civic merupakan mobil dengan sejarah terpanjang Honda. Civic juga diakui dan dipercaya secara luas oleh konsumen di seluruh dunia dengan penjualan lebih dari 27 juta unit di lebih dari 170 negara," ujar Masayuki Igarashi, CEO dan Presiden Asian Honda Motor Co., Ltd., dalam keterangan tertulisnya.

Hadir dengan tampilan yang semakin sporty, All New Honda Civic menghadirkan teknologi Honda SENSING di seluruh variannya. Sedan All New Honda Civic generasi ke-11 ini pun memiilki varian RS dengan desain yang eksklusif dan tampilan sport.

Honda Civic varian RS menampilkan warna hitam di seluruh bagian mody mobil disertai desain knalpot ganda di bagian belakang mobil.

Sisi eksterior sedan All New Honda Civic didesain dengan sporty serta premium mulai dari Front Grille serta Front Bumper. Mobil ini hadir dengan interior yang nyaman dengan tiga mode berkendara, yaitu ECON Mode, Normal Mode, dan Sport Mode.

Seluruh varian All New Honda Civic menggunakan mesin 1,5L VTEC Turbo dengan transmisi CVT yang dapat menghasilkan tenaga maksimum 178 PS. Untuk meningkatkan kenyaman pada konsumen, sedan All New Honda Civic dilengkapi fitur Honda Smart Key System dan Honda Smart Card sebagai kelengkapan yang baru pertama kali di kelasnya.

