New MG ZS Masuk Pasar Indonesia, Gayanya Stylish Cocok untuk Milenial

SUV New MG ZS telah masuk pasar otomotif Indonesia. (Sumber: MG Motor)

TEMPO.CO, Jakarta - MG Motor Indonesia secara resmi memperkenalkan mobil barunya melalui acara virtual pada Kamis, 9 September 2021. Menjelang usianya yang genap 100 tahun, perusahaan memasukkan SUV New MG ZS ke pasar otomotif Indonesia.

General Director MG Motor Indonesia Donald Rachmat menjelaskan bahwa New MG ZS ini akan diluncurkan dengan penyegaran. Salah satu pembaruannya terjadi pada sisi eksterior dan interiornya, yang memberikan kesan stylish.

“Minat konsumen dunia masih begitu tinggi terhadap segmen SUV, oleh karena itu kami optimis dengan menghadirkan New MG ZS ke tengah konsumen otomotif Indonesia akan mampu mengubah ekspektasi mereka terhadap SUV yang ideal dan atraktif,” kata Donald.

Arief Syarifudin, selaku Marketing and PR Director MG Motor Indonesia, juga menjelaskan bahwa SUV New MG ZS ini bakal memberikan sensasi berkendara yang cepat, menyenangkan, serta aman. Gaya kekinian yang dihadirkan mobil baru ini pun diharapkan bisa menarik minat kaum milineal.

“Amazing Style of You menjadi sebuah tagline yang sesuai dalam mengemas pesan produk terbaru ini bagi para generasi milenial yang kian relevan dengan gaya masa kini. New MG ZS menawarkan suatu kombinasi dari gaya atraktif dan performa tinggi yang dibalut dengan kualitas Brit Dynamic,” katanya.

Bicara dapur pacunya, SUV New MG ZS ini dilengkapi dengan mesin 1.5 liter sehingga mampu mencapai tenaga sebesar 84 kw dan torsi puncak 150 Nm. Namun sejauh ini, pihak MG Motor Indonesia belum menjelaskan berapa harga mobil baru tersebut.

