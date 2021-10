Toyota GR Supra A90 Edisi Paul Walker Dibuat hanya 3 Unit, Harganya Rp1,6 Miliar

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Tom's Racing dan majalah Jepang, Safari, berkolaborasi untuk memproduksi mobil Toyota GR Supra A90 sebagai bentuk penghormatan kepada sang mendiang Paul Walker.

Pada film The Fast and the Furious tahun 2001, Paul Walker pernah mengendarai Toyota Supra A80 dengan targa oranye. Momen ini menjadi inspirasi baginya untuk membeli Toyota Supra MKIV 1995 sebagai koleksi mobil pribadinya.

Tidak hanya itu, Supra pribadi Paul Walker berwarna putih tersebut sempat menjadi cameo di akhir film Furious 7. Adegan itu bisa dilihat saat momen Dominic Toretto sedang mengenang sosok Brian O'Conner di dalam mobil.

Sebagai penghormatan kepada mendiang, GR Supra custom diproduksi dalam warna putih matte dengan bagian belakang tuner yang terinspirasi dari A80 Supra di film Fast and Furious. Mobil ini diketahui menggunakan roda BBS LM 20 inci yang serupa dengan Supra pribadi Paul Walker.

Tom's Racing meningkatkan mesin 3.0 liter 6-inline Supra menjadi 420 tenaga kuda, yang sebelumnya hanya menghasilkan 382 tenaga kuda. GR Supra ini juga dilengkapi dengan suspensi coilover KW V3 yang dapat disesuaikan.

Mengutip Carbuzz, kendaraan GR Supra edisi Paul Walker ini hanya akan diproduksi sebanyak 3 unit di Jepang dan akan dijual seharga 116,759 dollar AS atau setara dengan Rp1,6 miliar. Pembelian pun hanya akan dibuka sampai 31 Oktober 2021. Namun tak menutup kemungkinan adanya pengadaan undian, jika terdapat lebih dari tiga orang yang berminat membeli mobil ini.

HEDWIGE | CARBUZZ