Klasemen Moto2: Rider Federal Oil Dekati 5 Besar, Wakil Pertamina Masih di P15

TEMPO.CO, Jakarta - Rider Federal Oil Fabio Di Giannantonio mulai mendekati zona lima besar klasemen sementara Moto2 musim ini. Itu terjadi setelah dirinya berhasil menempati peringkat kedua di seri balapan Amerika pada Senin dini hari WIB, 4 Oktober 2021.
Fabio Di Giannantonio tampil konsisten sepanjang race Sirkuit Austin, Amerika Serikat, di mana ia mampu bertahan di posisi 3 besar. Ia bahkan mampu naik satu peringkat dari posisi awal balapannya, yakni P3.
Pembalap yang akrab disapa Diggia tersebut bisa saja memenangkan balapan, andai ia tak kalah cepat 1.734 detik dari Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo). Meski begitu, hasil ini mampu menghentikan tren kurang apik rider Federal Oil Gresini Moto2 tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
Seperti yang diketahui para pecinta balap, Giannantonio belum pernah menginjakkan kakinya di atas podium dalam 10 balapan terakhir. Ia terakhir kali mendapatkan kesempatan naik podium ketika memenangkan GP Spanyol, 2 Mei 2021.
Dengan menempati posisi kedua di Moto2 Amerika 2021, pembalap asal Italia ini mampu naik satu tangga ke peringkat 6 di klasemen sementara dengan koleksi 128 poin. Dirinya mampu menggeser posisi Aron Canet (Kipin Energy Aspar Team).
Sementara itu, wakil tim pabrikan Pertamina Mandalika Bo Bendsneyder masih berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Moto2 2021. Ia masih belum bisa beranjak, meski berhasil mendapatkan satu poin di seri Amerika malam tadi.
Sedangkan rekan setimnya di Pertamina Mandalika, Thomas Luthi juga masih belum mengalami perubahan. Pembalap asal Swiss tersebut diketahui berada di peringkat ke-21 dengan koleksi 21 poin.
Klasemen Moto2 2021
Pos
Rider
Bike
Poin
1
Remy GARDNER
Kalex
271
2
Raul FERNANDEZ
Kalex
262
3
Marco BEZZECCHI
Kalex
206
4
Sam LOWES
Kalex
140
5
Augusto FERNANDEZ
Kalex
131
6
Fabio DI GIANNANTONIO
Kalex
128
7
Aron CANET
Boscoscuro
124
8
Ai OGURA
Kalex
113
9
Marcel SCHROTTER
Kalex
84
10
Xavi VIERGE
Kalex
83
11
Jorge NAVARRO
Boscoscuro
78
12
Joe ROBERTS
Kalex
59
13
Celestino VIETTI
Kalex
53
14
Tony ARBOLINO
Kalex
51
15
Bo BENDSNEYDER
Kalex
41
16
Cameron BEAUBIER
Kalex
39
17
Somkiat CHANTRA
Kalex
37
18
Marcos RAMIREZ
Kalex
29
19
Jake DIXON
Kalex
27
20
Albert ARENAS
Boscoscuro
23
21
Thomas LUTHI
Kalex
21
22
Stefano MANZI
Kalex
20
23
Simone CORSI
MV Agusta
16
24
Fermín ALDEGUER
Boscoscuro
13
25
Hector GARZO
Kalex
12
26
Nicolò BULEGA
Kalex
12
27
Lorenzo DALLA PORTA
Kalex
10
28
Hafizh SYAHRIN
NTS
8
29
Alonso LOPEZ
Boscoscuro
4
30
Lorenzo BALDASSARRI
MV Agusta
3
31
Barry BALTUS
NTS
2
32
Tetsuta NAGASHIMA
Kalex
33
Manuel GONZALEZ
MV Agusta
34
Yari MONTELLA
Boscoscuro
35
Tommaso MARCON
MV Agusta
36
Miquel PONS
MV Agusta
37
John MCPHEE
Kalex
38
Fraser ROGERS
NTS
39
Taiga HADA
39
Taiga HADA
Kalex
40
Xavi CARDELUS
Kalex
41
Piotr BIESIEKIRSKI
Kalex
42
Keminth KUBO
Kalex
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