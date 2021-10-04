Senin, 4 Oktober 2021
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Klasemen Moto2: Rider Federal Oil Dekati 5 Besar, Wakil Pertamina Masih di P15

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Editor:

Rafif Rahedian

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  • Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2). Foto: Federal Oil

    Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2). Foto: Federal Oil

    TEMPO.CO, Jakarta - Rider Federal Oil Fabio Di Giannantonio mulai mendekati zona lima besar klasemen sementara Moto2 musim ini. Itu terjadi setelah dirinya berhasil menempati peringkat kedua di seri balapan Amerika pada Senin dini hari WIB, 4 Oktober 2021.

    Fabio Di Giannantonio tampil konsisten sepanjang race Sirkuit Austin, Amerika Serikat, di mana ia mampu bertahan di posisi 3 besar. Ia bahkan mampu naik satu peringkat dari posisi awal balapannya, yakni P3.

    Pembalap yang akrab disapa Diggia tersebut bisa saja memenangkan balapan, andai ia tak kalah cepat 1.734 detik dari Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo). Meski begitu, hasil ini mampu menghentikan tren kurang apik rider Federal Oil Gresini Moto2 tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

    Seperti yang diketahui para pecinta balap, Giannantonio belum pernah menginjakkan kakinya di atas podium dalam 10 balapan terakhir. Ia terakhir kali mendapatkan kesempatan naik podium ketika memenangkan GP Spanyol, 2 Mei 2021.

    Dengan menempati posisi kedua di Moto2 Amerika 2021, pembalap asal Italia ini mampu naik satu tangga ke peringkat 6 di klasemen sementara dengan koleksi 128 poin. Dirinya mampu menggeser posisi Aron Canet (Kipin Energy Aspar Team).

    Sementara itu, wakil tim pabrikan Pertamina Mandalika Bo Bendsneyder masih berada di peringkat ke-15 klasemen sementara Moto2 2021. Ia masih belum bisa beranjak, meski berhasil mendapatkan satu poin di seri Amerika malam tadi.

    Sedangkan rekan setimnya di Pertamina Mandalika, Thomas Luthi juga masih belum mengalami perubahan. Pembalap asal Swiss tersebut diketahui berada di peringkat ke-21 dengan koleksi 21 poin.

    Klasemen Moto2 2021

    Pos

    Rider

    Bike

    Poin

    1

    Remy GARDNER

    Kalex

    271

    2

    Raul FERNANDEZ

    Kalex

    262

    3

    Marco BEZZECCHI

    Kalex

    206

    4

    Sam LOWES

    Kalex

    140

    5

    Augusto FERNANDEZ

    Kalex

    131

    6

    Fabio DI GIANNANTONIO

    Kalex

    128

    7

    Aron CANET

    Boscoscuro

    124

    8

    Ai OGURA

    Kalex

    113

    9

    Marcel SCHROTTER

    Kalex

    84

    10

    Xavi VIERGE

    Kalex

    83

    11

    Jorge NAVARRO

    Boscoscuro

    78

    12

    Joe ROBERTS

    Kalex

    59

    13

    Celestino VIETTI

    Kalex

    53

    14

    Tony ARBOLINO

    Kalex

    51

    15

    Bo BENDSNEYDER

    Kalex

    41

    16

    Cameron BEAUBIER

    Kalex

    39

    17

    Somkiat CHANTRA

    Kalex

    37

    18

    Marcos RAMIREZ

    Kalex

    29

    19

    Jake DIXON

    Kalex

    27

    20

    Albert ARENAS

    Boscoscuro

    23

    21

    Thomas LUTHI

    Kalex

    21

    22

    Stefano MANZI

    Kalex

    20

    23

    Simone CORSI

    MV Agusta

    16

    24

    Fermín ALDEGUER

    Boscoscuro

    13

    25

    Hector GARZO

    Kalex

    12

    26

    Nicolò BULEGA

    Kalex

    12

    27

    Lorenzo DALLA PORTA

    Kalex

    10

    28

    Hafizh SYAHRIN

    NTS

    8

    29

    Alonso LOPEZ

    Boscoscuro

    4

    30

    Lorenzo BALDASSARRI

    MV Agusta

    3

    31

    Barry BALTUS

    NTS

    2

    32

    Tetsuta NAGASHIMA

    Kalex

    33

    Manuel GONZALEZ

    MV Agusta

    34

    Yari MONTELLA

    Boscoscuro

    35

    Tommaso MARCON

    MV Agusta

    36

    Miquel PONS

    MV Agusta

    37

    John MCPHEE

    Kalex

    38

    Fraser ROGERS

    NTS

    39

    Taiga HADA

    39

    Taiga HADA

    Kalex

    40

    Xavi CARDELUS

    Kalex

    41

    Piotr BIESIEKIRSKI

    Kalex

    42

    Keminth KUBO

    Kalex

    Baca: Moto2 Amerika: Raul Fernandez Juara, Rider Federal Oil Kedua

    MOTOGP

  • Moto2
  • Federal Oil
  • Pertamina Mandalika
  • Fabio Di Giannantonio
  • Bo Bendsneyder

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