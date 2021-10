Perluas Penjualan Mobil di Indonesia, MG Buka Dealer Baru di Manado

TEMPO.CO, Jakarta - MG Motor Indonesia membuka diler barunya di Manado, Sulawesi Utara, dengan nama MG Kairagi Manado. Dealer hasil kerja sama dengan PT Sinar Galesong Automobil ini menjadi salah satu bukti komitmen MG untuk terus melebarkan sayap secara luas di Tanah Air.

"Kemitraan dengan PT Sinar Galesong Automobil telah dimulai dengan baik dan peresmian outlet kedua di wilayah Sulawesi ini menjadi bukti nyata untuk MG semakin konsisten mendekatkan diri ke lebih banyak lagi masyarakat Indonesia," kata Marketing & PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 7 Oktober 2021.

MG Kairagi Manado sendiri terletak di Jl. Yos Sudarso No 146. Dealer baru ini menyediakan layanan 3S (sales, service, and spare parts) yang didukung teknisi ahli yang bersertifikasi. Di area showroom ini pelanggan dapat melihat langsung 7 unit mobil MG, mulai dari New MG ZS, MG HS, hingga MG HS i-SMART.

CEO PT Sinar Galesong Automobil, Endro Nugroho mengatakan bahwa dibukanya MG Kairagi Manado sebagai outlet kedua di wilayah Sulawesi merupakan langkah strategis dalam mempertegas keberadaan Sinar Galesong. Hal ini juga sekaligus menjadikan perusahaan tersebut sebagai yang terdepan dalam memenuhi kebutuhan berkendara baru bagi masyarakat Sulawesi.

"Kami menaruh kepercayaan yang tinggi kepada MG sebagai manufaktur otomotif asal Inggris yang sudah berkiprah hampir 100 tahun lamanya. Dengan ragam portofolio yang sudah lebih dulu mencetak kesuksesan di negara lain, kami ingin pengalaman berkendara masyarakat Indonesia juga terdefinisi dengan kehadiran MG," ujar Endro.

Saat ini MG sudah memiliki sejumlah outlet yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Selanjutnya MG juga akan mendirikan outlet di Palembang dan Pekanbaru.

