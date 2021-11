SUV Mungil Honda RS Concept World Premiere di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar world premiere atau peluncuran pertama di dunia mobil SUV Honda RS Concept di arena GIIAS 2021 hari ini, Kamis, 11 November 2021.

"Kami memperkenalkan SUV yang dikembangkan di Thailand tapi wolrd premier di Indonesia," kata President Director PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe kepada pers di booth Honda.

Watanabe sebelumnya menuturkan dua pekan lalu HPM meluncurkan sedan All New City RS, Honda NX7, dan yang terakhir Honda BR-V.

Ketiganya memiliki teknologi terbaru Honda Sensing.

Watanabe tak menjelaskan seperti apa rancangan powertrain SUV RS Concept berikut detil lainnya, seperti kapan diproduksi.

Model ini akan menempati panggung utama booth Honda selama GIIAS 2021 pada 11 hingga 21 November di ICE, BSD City, Tangerang. Model konsep ini akan dipamerkan bersama sejumlah line up kendaraan lain seperti All New Honda BR-V, Honda CR-V, Honda Brio dan sebagainya.

