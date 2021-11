Isuzu Hadirkan 3 Model di GIIAS 2021, Cocok untuk Partner Bisnis

TEMPO.CO, Jakarta - Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) hadir dalam pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS 2021) tahun ini di ICE BSD, Tangerang. Dalam ajang ini, Isuzu membawa tiga modelnya, yakni Isuzu Traga Blindvan, All New mu-X 4X4, dan D-Max.

Vice President Director PT IAMI Jap Ernando Demily menjelaskan bahwa kehadiran Isuzu di GIIAS 2021 ini sebagai bentuk kesiapan mereka dalam menjalankan peran sebagai partner bisnis.

“Kami berkomitmen menjadi real partner dalam setiap real journey bagi customer melalui product line up yang bervariasi untuk menjawab kebutuhan kendaraan konsumen kami, yang dilengkapi dengan layanan purna jual yang kompeten untuk senantiasa menjadi partner terpercaya,” ujarn Ernando.

Ketiga model yang dibawa Isuzu ke pameran GIIAS 2021 pun dinilai sangat cocok untuk menyempurnakan diri sebagai partner bisnis. Isuzu Traga Blindvan nantinya bakal menyasar perusahaan penyedia layanan jasa pengiriman barang.

Pasalnya, mobil ini memiliki cargo yang luas untuk penyimpanan barang. Bisa dikatakan pula bahwa Isuzu Traga Blindvan bakal mempermudah para pengusaha dalam kegiatan mengirimkan barang.

Sementara itu, All New Isuzu mu-X 4X4 dan All New Isuzu D-Max merupakan total model change dari segi interior, eksterior, tekbologi, hingga konsep desain. Beberapa ubahan juga dilakukan pada mesin, safety, transmisi dan off-road ability, yang dapat menghasilkan output lebih besar.

“Dengan fokus Isuzu di bisnis Commercial Vehicle dan menyasar segmen tambang, plantation, oil & gas, dan rental company, Isuzu melalui kendaraan ini harapannya dapat menjadi real working partner bagi customer,” tutup Ernando.

