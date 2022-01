Shell Indonesia Luncurkan Solar V-Power Diesel Berstandar Euro 5

TEMPO.CO, Jakarta - Shell Indonesia telah meluncurkan bahan bakar solar berkualitas, Shell V-Power Diesel, untuk menyambut era energy yang lebih bersih. Bahan bakar solar ini diklaim sudah memenuhi standar Euro 5.

Solar Shell V-Power Diesel ini diketahui memiliki angka setana 51 dan kandungan sulphur 100 ppm. Hal itu dibenarkan langsung oleh Presiden Direktur dan Direktur Mobility Shell Indonesia, Dian Andyasuri.

Bahan bakar ini diklaim lebih ramah lingkungan dan mengandung teknologi Dynaflex. Teknologi ini dilaporkan memiliki daya bersih yang tak terkalahkan untuk melindungi kendaraan dari endapan, sehingga performa mesin tetap terjaga.

“Shell secara global menetapkan strategi Powering Progress untuk mempercepat transformasi bisnis kami menjadi bisnis energi dengan emisi nol bersih di 2050. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan juga produk dengan emisi karbon yang lebih rendah. Hal ini kami wujudkan salah satunya melalui penawaran produk Shell V-Power Diesel yang telah memenuhi standar emisi Euro 5,” katanya dalam rilis.

Sementara itu, Head of Fuel Marketing Shell Mobility Indonesia Gitaditya Witono menjelaskan bahwa bahan bakar solar Shell V-Power Diesel mampu mengurangi jejak karbon. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia dalam menyambut era elektrifikasi pada 2030.

Shell V-Power Diesel diklaim cocok untuk semua mesin diesel modern, seperti All-New Palisade bermesin R 2.2L CRDi inline 4 silinder diesel with e-VGT, New Santa Fe bersmesin 2.2L CRDi turbodiesel engine with 8-speed automatic Dual Clutch Transmission (DCT), dan New Mitsubishi Pajero Sport bermesin diesel Variable Geometry Trubo (VGT).

Bahan bakar solar Shell V-Power Diesel ini diketahui sudah tersedia di SPBU Shell di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi dan Bandung. Nantinya Shell Indonesia juga bakal menghadirkan promomenarik untuk konsumen yang memiliki aplikasi Shell Go+. Mereka nantinya bisa mendapatkan dua poin dalam setiap liter Shell V-Power Diesel.

