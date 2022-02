All New Honda Vario 160 Resmi Diluncurkan, Harganya Rp 25 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan All New Honda Vario 160 pada awal tahun ini. Motor baru tersebut diklaim mendapatkan perubahan menyeluruh pada rangka, desain, mesin dan fitur. Motor matik anyar ini hadir dengan dua tipe, yakni CBS dan ABS.

Hal itu dibenarkan langsung oleh President Director AHM Keiichi Yasuda. Dirinya menyebutkan bahwa sejumlah inovasi desain, teknologi dan fitur telah dikembangkan pada All New Honda Vario 160.

“Beragam penyematan fitur dan teknologi canggih yang dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup eSP+ serta desain premium sporti pada All New Honda Vario 160, kami yakini akan memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang lebih menyenangkan” katanya dalam rilis.

All New Honda Vario 160 tampil dengan desain premium, di mana ukuran bodinya besar plus penambahan karakter garis sporty. Motor baru ini menggunakan ban tubeless berukuran lebih besar, yakni 100/80-14 untuk bagian dan 120/70-14 di belakang.

Tak hanya memperbarui desainnya, Honda juga memberikan fitur keselamatan yang lebih canggih. AHM menyematkan Honda Smart Key System, yang dilengkapi alarm dan answer back system pada motor matik ini.

AHM juga melengkapi fitur Antilock-Braking System (ABS) dan penggunaan rear disc brake pada peranti rem belakang. Skuter matik tersebut dilengkapi dengan full digital panel meter, yang meliputi indikator kecepatan, bahan bakar, jarak tempuh, jam digital, indikator Smart Key, fuel consumption, indikator tegangan baterai, dll.

Dengan penggunaan mesin 160cc 4 katup eSP+, All New Honda Vario 160 diklaim bisa menghasilkan tenaga maksimal 11,3 kW dan torsi puncak 13,8 Nm. Motor matik baru ini mampu mengonsumsi bahan bakar mencapai 46,9 km/jam.

Bicara harga, ada sedikit perbedaan antara tipe CBS dan ABS. All New Honda Vario tipe CBS diketahui memiliki banderol yang lebih murah, yakni sebesar Rp 25.800.000. Sedangkan varian ABS dijual dengan harga Rp 28.500.000.

