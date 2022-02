Toyota 2000GT 1967 Masuk Lelang, Porsche 911 Dilibas Mobil Sport Klasik Ini

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil sport klasik Toyota 2000GT 1967 yang langka akan dilelang pada bulan depan di rumah lelang Amelia Island Concours d'Elegance, Gooding & Co.

Mobil dengan nomor sasis MF10-10001 ini produksi model pertama Toyota Jepang yang dijual di dealer Carroll Shelby, California, AS.

Mobil sport Toyota 2000GT 1967 tersebut pernah muncul di kejuaraan balap mobil SCCA pada 1968 pada kelas C/Produksi impor. Mobil itu satu dari tiga unit yang disiapkan tim pengembangan Shelby yang menghabiskan uang Toyota sebanyak USD 500.000.

Kala itu, Toyota memperkenalkannya sebagai mobil ekonomis di dealer-dealer, tapi ingin unggul dari pesaingnya seperti Alfa Romeo, Datsun, Lotus, Nissan, Porsche, dan Triumph.

Pembalap Davey Jordan berhasil menduduki urutan keempat dalam kejuaraan tahun itu. Rekan setimnya, Scooter Patrick, finis ketiga mengalah dua Porsche 911 yang dikemudikan tim dealer Vasek Polak.

Toyota 2000GT 1967 dibanderol USD 7.150, sekitar USD 2.000 lebih mahal dari Porsche 911 atau Jaguar XKE. Bahkan mobil Jepang tadi hampir USD 3.000 lebih mahal dari mobil sport Chevrolet Corvette 1967.

Dikutip dari Motoblog hari ini, Sabtu, 5 Februari 2022, Toyota 2000GT 1967 juga sempat muncul di film James Bond tahun 1967 "You Only Live Twice" dan pemberitaan tentang keberhasilan mengalahkan Porsche 911.

Toyota menghentikan produksi seri mobil klasik itu pada akhir 1968. Bahkan stop membuat 2000GT pada 1970 setelah membangun 351 unit.

Rumah lelang Gooding & Co mengatakan mobil tersebut dimiliki sebuah keluarga sejak 1980, dan muncul di ajang Monterey Historics dan Goodwood Festival of Speed.

Pemilik harga tertinggi untuk mobil Jepang dalam lelang mobil sport klasik dipegang Mazda 767B buatan 1989 dengan empat rotor. Mobil ini menang balap ketahanan Le Mans, harganya USD 1,75 juta atau sekitar Rp 25,2 miliar.

Rumah lelang Gooding & Cobelum memberikan perkiraan harga penawaran untuk mobil sport klasik Toyota 2000GT 1967 tersebut.

Dalam lelang pada 2020, mobil sport klasik Toyota 2000GT 1967 serupa laku lebih dari USD 900.000 (sekitar Rp 12,96 miliar).

Mobil serupa pernah dimiliki Bob Tkacik dan Peter Star dari Maine Line Exotics, yang ditawarkan pada 2012 seharga USD 1,7 juta. Namun tidak mendapatkan peminat.

