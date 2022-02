Inilah Plan B IIMS 2022 Jika Gagal Digelar 17-27 Februari di JIExpo

TEMPO.CO, Jakarta - Penyelenggara pameran otomotif IIMS 2022, Dyandra Promosindo, siap mengubah jadwal jika pelaksaan pada 17-27 Februari di JIExpo Kemayoran harus bergeser karena alasan pandemi Covid-19.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh mengatakan apabila keadaan tidak memungkinkan tentu penyelenggara akan sangat mendahulukan faktor kesehatan dan keselamatan selama pameran.

Dyandra menyebut jadwal perubahan waktu pelaksanaa IIMS 2022 di JIExpo itu sebagai plan B.

"IIMS akan melakukan plan B yakni dilaksanakan pada 31 Maret-10 April 2022," ujar bos Dyandra Hendra Noor Saleh dalam pembukaan konferensi pers di Hotel Sultan pada Jumat lalu, 4 Februari 2022.

Marketing Director JIExpo Ralph Scheunemann pun angkat bicara. Dia berharap Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022 berlangsung pada Februari atas persetujuan pemerintah.

Jika tidak mendapatkan persetujuan pemerintah, dia melanjutkan, Dyandra dan JIExpo telah menyiapkan tanggal pengganti. Bahkan, pengelola JIExpo akan menggeser sebuah pameran agar IIMS 2022 tetap berlangsung sesuai jadwal.

"Kami memiliki dua opsi tanggal. IIMS adalah salah satu pameran yang besar yang diselenggarakan di JIExpo eperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Ralph Scheunemann.

Hadir dalam konferensi pers Dyandra Promosindo, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, Direktur Utama Dyandra Hendra Noor Saleh, serta Direksi dan Komisaris Dyandra Promosindo.

Turut hadir perwakilan sponsor, agen pemegang merek, juga infinite programs antara lain PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai Official Bank Partner IIMS 2022, dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai sebagai Official Multifinance Partner

Kemudian hadir perwakilan Tokopedia sebagai Official E-commerce and Ticketing Partner IIMS 2022, Moladin sebagai Official Trade-In Partner, Bridgestone sebagai Official Tire Partner, serta V-Kool Indonesia sebagai sponsor pendukung IIMS 2022.

