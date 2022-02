Jelang Tes Pramusim MotoGP Mandalika, MGPA dan FIM Gelar Rapat Terbatas

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria menggelar rapat terbatas dengan beberapa pihak. Pertemuan itu dilakukan pada pagi ini, Kamis, 10 Februari 2022, sebelum menggelar tes pramusim MotoGP Mandalika.

Dalam rapat tersebut, MGPA dan beberapa pihak membahas soal koordinasi pelaksanaan test race dan persiapan kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ke Sirkuit Mandalika.

Rapat ini dihadiri oleh Clerk of the Course (COC) dan tim yang datang dari Sepang, Malaysia. Turut hadir pula Mike Webb selaku Race Director FIM MotoGP World Championship dan Direktur Operasional ITDC Arie Prasetyo.

Beberapa pihak tersebut melakukan koordinasi terkait persiapan yang dilakukan oleh MGPA, IMI dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan tes pramusim MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 11-13 Februari 2022.

Terlepas dari itu, Priandhi Satria juga melakukan pemeriksaan ke lokasi tes PCR di kawasan Sirkuit Mandalika. Langkah itu diambil agar situasi tes PCR berjalan kondusif sebelum tes pramusim MotoGP Indonesia digelar akhir pekan ini.

Dirut MGPA tersebut juga mengingatkan kepada sejumlah koordinator kegiatan MotoGP Mandalika untuk menjaga kesehatan. Beberapa dari mereka disarankan untuk memperhatikan nutrisi, termasuk susu dan multivitamin.

SUPRIYANTHO KHAFID

