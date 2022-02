Market Share Mobil Daihatsu Mencapai Rekor pada Januari 2022

All New Daihatsu Xenia diluncurkan pada hari pertama pameran GIIAS 2021, yakni tanggal 11 November 2021. Berbeda dengan model sebelumnya, Xenia generasi terbaru ini hadir menggunaan platform baru, yakni DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Platform ini sama dengan yang digunakan pada Daihatsu Rocky. daihatsu.co.id