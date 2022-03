Penjualan Daihatsu Januari - Februari 2022 Naik 70,7 Persen, Xenia Laris Manis

Booth Daihatsu di GIIAS 2021, 12 November 2021. Pengunjung penasaran dengan All New Daihatsu Xenia. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengumumkan hasil penjualan periode Januari - Februari 2022 mencapai 30.628 unit atau naik 70,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 17.942 unit.

Daihatsu Sigra menjadi kontributor terbesar penjualan dengan angka 8.545 unit (27,9 persen) disusul Gran Max PU 6.838 unit (22,3 persen), dan Ayla 3.855 unit (12,6 persen).

Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), Hendrayadi Lastiyoso, mengatakan bahwa penjualan Daihatsu pada dua bulan pertama tahun ini tercatat positif.

”Hal ini tak lepas dari dukungan pemerintah lewat program insentif pajak yang diberikan. Semoga capaian baik ini dapat terus berlangsung,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa, 8 Maret 2022.

Hendrayadi menambahkan bila membandingkan penjualan per model antara selama year to date (YTD) Februari 2022 Vs YTD Februari 2021, tiga terbesar kenaikan penjualan tertinggi secara berturut-turut ada pada Xenia yang naik sebesar 312 persen, atau lebih dari 3 kali lipat menjadi 3.688 unit dari sebelumnya 1.183 unit; disusul Sigra naik 198 persen menjadi 8.545 unit; dan Ayla 168 persen menjadi 3.855 unit.

