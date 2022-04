Wuling Pamerkan Beragam Inovasi di IIMS 2022, Ada Mobil Listrik Mungil

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Motors Indonesia memamerkan beragam inovasi dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, 31 Maret hingga 10 April 2022. Inovasi yang dimaksud adalah Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang memadukan Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistance System (ADAS), lalu Wuling Indonesian Command atau WIND, sampai dengan platform Global Small Electric Vehicle (GSEV).

Pada area display, Wuling memiliki dua cluster khusus yakni WISE corner dan juga GSEV corner. Untuk WISE corner pengunjung dapat melihat langsung informasi mengenai Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driver Assistance System (ADAS) serta Wuling Indonesia Command (WIND). Di corner itu juga turut ditampilkan Almaz RS, Intelligent Digital Car sebagai flagship SUV dari Wuling yang telah didukung oleh tiga inovasi tersebut.

ADAS merupakan inovasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan berkendara. Inovasi yang tersedia pada Almaz RS ini terbagi dalam empat kategori, yaitu Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance & Braking Assistance, dan Automatic Light dan Secara total terdapat 12 fungsi yang ada di bawah payung inovasi ADAS, yang terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC), Bend Cruise Assistance (BCA), Traffic Jam Assistance (TJA), Intelligent Cruise Assistance (ICA), Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assistance (LKA), Safe Distance Warning (SDW), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB), Intelligent Hydraulic Braking Assistance (IHBA), Collision Mitigation System (CMS), dan Intelligent Head Beam Assistance (IHMA).

Wuling Cortez Facelift, 24 Maret 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

IoV berfungsi menghubungkan pengguna Almaz RS dan New Cortez dengan kendaraannya melalui koneksi internet, dan dapat diakses lewat aplikasi MyWuling+ serta head unit yang juga didukung dengan perintah suara berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (WIND).

Berbagai kemudahan dari fitur Vehicle Remote Control berupa kendali jarak jauh kendaraan melalui smartphone dengan beberapa pengoperasian seperti memanaskan mesin, mendinginkan kabin, membuka-tutup jendela dan kunci pintu sampai informasi kendara bisa dilakukan via IoV. Fitur online navigation, online music, dan online messaging juga dapat diakses melalui head unit.

WIND merupakan perintah suara canggih yang dapat dioperasikan menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari untuk mengatur beragam fitur di dalam mobil. Pengguna Almaz, Almaz RS, dan New Cortez dapat mematikan, menyalakan, serta mengoperasikan beragam fitur kendaraan seperti jendela, pendingin udara, serta fitur hiburan lainnya, seperti pengoperasian fitur radio dan musik, menyajikan tanggal dan waktu, sampai dengan melakukan panggilan telepon pada mobilnya.

Mobil listrik Wuling GSEV dipamerkan di IIMS 2022. 31 Maret 2022. TEMPO/Rafif Rahedian

Mobil Listrik Wuling GSEV

Berpindah ke GSEV corner, Wuling turut menampilkan satu model platform GSEV yang dapat dilihat secara langsung di IIMS 2022. Sebagai informasi tambahan, dalam pembukaan IIMS Hybrid 2022, pada hari kamis 31 Maret 2022 lalu, Wuling memperkenalkan ke publik secara resmi sketsa dari platform GSEV yang akan dipasarkan di Indonesia. Berkaitan dengan sketsa yang ditampilkan, Wuling juga menggelar kompetisi ‘Your Own GSEV’ pada The Next Generation GSEV ini dan dapat diikuti oleh semua orang.

Wuling menempati booth D9 seluas 868m2, hall D, JIEXPO Kemayoran dalam ajang IIMS Hybrid 2022 hingga 10 April 2022. Membawa tema ‘Experience the Next Innovation’, Wuling turut memamerkan lini produk secara lengkap mulai dari Almaz, Almaz RS, hingga lini produk terbarunya yaitu New Cortez.

Selain itu ada juga model lainnya seperti New Confero S dan New Formo S. Bagi konsumen yang ingin merasakan pengalaman berkendara bersama produk Wuling, telah tersedia 2 unit New Cortez, Smart MPV dengan kenyamanan berkelas dan 2 unit Almaz RS yang dilengkapi dengan ADAS di area test drive.

Baca juga: IIMS 2022: Wuling Cortez Facelift Ditawarkan Mulai Rp 273,8 Juta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.