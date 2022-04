Honda City Hatchback RS dengan Fitur Honda Sensing Dipasarkan, Harga Rp 362 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor baru saja meluncurkan Honda City Hatchback RS dengan penyematan fitur Honda Sensing, Rabu, 20 April 2022. Ini merupakan pertama kalinya Honda memasukkan fitur keselematan canggih pada model hatchback.

Terhitung, ada tiga bagian yang mendapatkan penambahan fitur Honda Sensing baru ini, yakni eksterior, interior dan teknologi. Hal itu disampaikan langsung oleh Yusak Billy, Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor.

Bagian eksteriornya diketahui menyematkan New Honda LaneWatchTM, New Auto Headlights serta New Walk-Away Auto Lock. Sedangkan pada bagian interiornya, Honda City Hatchback RS mendapatkan New 7 inci Interactive TFT Meter Cluster.

Sementara itu dari sisi teknologi, penambahan barunya adalah Collision Mitigation Brake System (CMBSTM), Road Departure Mitigation System (RDM), Lane Keeping Assist System (LKAS), Adaptive Cruise Control (ACC) dan Auto-High Beam.

“Dengan desain yang stylish sekaligus sporty serta berbagai fitur kekinian, Honda City Hatchback RS kini telah semakin populer terutama di kalangan anak muda. Kini kami melengkapi Honda City Hatchback RS dengan fitur keselamatan canggih yang membuat berkendara semakin aman sekaligus menyenangkan,” kata dia.

Honda City Hatchback RS juga dilengkapi dengan fitur kekinian khas anak muda, yakni Remote Engine Start, One Push Ignition System, Cruise Control, Audio Steering Switch dan Hands-free Telephone (HFT) Switch dengan Voice Recognition.

Mobil baru ini hadir dengan pilihan CVT & 6 M/T dengan mesin 4 silinder segaris 1.5L DOHC, 16 katup i-VTEC + DBW yang membuat performanya mencapai 121PS dan torsi maksimum 145 Nm. Ini pun diketahui merupakan kekuatan terbesar di kelasnya.

Honda City Hatchback RS hadir dengan 6 pilihan warna, di antaranya Phoenix Orange Pearl, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Platinum White Pearl, dan Meteoroid Gray Metallic. Harga mobil ini diketahu berbeda-beda sesuai dengan variannya.

Ada tiga varian Honda City Hatchback RS, pertama adalah MT yang dijual dengan harga Rp 333.600.000, CVT dibanderol sebesar Rp 343.600.000, dan RS CVT with Honda SensingTM dengan harga Rp 362.600.000.

