Honda City Hatchback RS Dapat Relaksasi PPnBM

TEMPO.CO, Jakarta - Business Innovation and Sales & Marketing PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy, membenarkan Honda City Hatchback RS masuk ke dalam daftar penerima perluasan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terbaru dari pemerintah.



"Benar, Honda City Hatchback RS bersama Honda CR-V dan Honda HR-V masuk ke dalam daftar penerima perluasan PPnBM terbaru," kata Billy.



Dalam daftar mobil penerima insentif PPnBM yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, Honda City Hatchback RS tercatat memiliki local purchase sebesar 70 persen. Ini lebih tinggi dari syarat minimal yang ditetapkan pemerintah sebesar minimal 60 persen.



Billy menambahkan bahwa harga City Hatchback RS dengan relaksasi PPnBM 50 persen mulai Rp 289 juta untuk tipe manual dan Rp 299 juta untuk CVT. Harga tersebut berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Harga tersebut juga lebih rendah dibanding Honda Jazz yang terakhir kali dipasarkan dengan harga Rp 300 juta (untuk tipe tertinggi atau Honda Jazz RS CVT).



Honda City Hatchback RS diluncurkan di Indonesia pada 3 Maret 2021. Pengumuman harga sekaligus pengiriman perdana ke konsumen akan dilakukan pada awal April 2021. Model ini menjadi pengganti Honda Jazz dan bermain di segmen hatchback, bersaing dengan Toyota Yaris.



Pemerintah menetapkan pemberian fasilitas diskon pajak diperluas, yaitu dengan persyaratan local purchase menjadi paling sedikit 60 persen dan menambah segmen kendaraan 4x2 dan 4x4 berkapasitas mesin di atas 1.500cc-2.500cc.

Untuk kendaraan bermotor segmen kurang 1.500cc kategori sedan dan 4x2, skema fasilitas potongan tarif PPnBM masih sama dengan pengaturan sebelumnya. Yaitu diskon pajak 100 persen untuk April-Mei 2021 (melanjutkan diskon PPnBM Maret 2021), 50 persen diskon PPnBM periode Juni-Agustus, dan 25 persen diskon PPnBM periode September-Desember 2021.

Diskon pajak atas tambahan segmen kendaraan 4x2 dengan kapasitas mesin 1.500cc-2.500 cc yang memenuhi syarat dilakukan secara bertahap. Diskon pajak sebesar 50 persen dari tarif normal akan diberikan perode April-Agustus 2021, kemudian 25 persen dari tarif normal periode September-Desember 2021.

Diskon pajak atas tambahan segmen kendaraan 4x4 dengan kapasitas mesin 1.500cc-2.500cc yang memenuhi syarat juga dilakukan secara bertahap. Diskon pajak mobil baru sebesar 25 persen dari tarif normal akan diberikan periode April-Agustus 2021, kemudian 12,5 persen dari tarif normal periode September-Desember 2021.