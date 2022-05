Hari Kedua Lebaran, Tol Cipali Dilaporkan Macet

Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 dan Jalan Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) di Karawang, Jawa Barat, Jumat 29 April 2022. Polri menggeser pintu masuk arus lalu lintas satu arah (one way) dari KM 47 Tol Jakarta-Cikampek ke Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) menuju arah timur yang semula dari mulai ruas Tol Jakarta-Cikampek kilometer 47 kini digeser ke Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama menuju Tol Kalikangkung kilometer 414 pada H-3 Lebaran 2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Hari kedua Lebaran, 3 Mei 2022, Tol Cipali arah Jawa Tengah dilaporkan mengalami kepadatan lalu lintas. Seorang pengguna jalan tol, Rouli Sijabat, mengunggah kepadatan lalu lintas di jalan tol Cipali ke akun instagram pribadinya.

“KM 82 Cipali arah Jawa Tengah padat cenderung berhenti sejak KM 74. Kiri kanan bahu jalan banyak mobil istirahat. Berangkat jam 03.30 dari Cibubur, ambil tol arah Cikampek lewat Halim dan MBZ KM 10 ditutup. Lewat bawah lancar sampai KM 57 cenderung melambat. Semoga membantu,” tulis Rouli.

Foto dan video situasi kepadatan lalu lintas di Tol Cipali itu diunggah Rouli pada pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan pantauan Tempo melalui Goo6gle Maps, arus lalu lintas dari Tol Jakarta menuju Cikampek dan Jawa Tengah padat sejak kemarin, Selasa, 2 Mei 2022. Kemacetan bahkan lebih panjang dibanding puncak arus mudik pada 29 April 2022.

Akun Instagram @tmcpoldametro pada pukul 08.08 melaporkan bahwa situasi arus lalu lintas di Tol Layang Cikunir, Jakarta arah Cikampek untuk di Tol Layang MBZ terpantau padat. Sedangkan untuk jalur bawah arah Cikampek terpantai ramai lancar. Sedangkan dari Cikampek arah Jakarta terpantau lancar.

Sebelumnya, kepolisian telah menerapkan sistem ganjil genap dan one way untuk mengatasi kepadatan arus mudik sejak di KM 47 hingga Tol Kalikangkung di Semarang mulai 28 April hingga 1 Mei 2022. Setelah puncak arus mudik lewat, sistem ganjil genap dan one way dicabut dan situasi lalu lintas kembali dinormalkan.

Rupanya, arus mudik pada hari H Lebaran dan hari kedua Lebaran dari Jakarta menuju Jawa Tengah masih terpantau padat.

Kepolisian akan memberlakukan sistem ganjil genap dan one way untuk arus balik mulai 6 Mei hingga 9 Mei 2022.

