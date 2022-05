H+2 Lebaran 2022, 21 Ribu Kendaraan Masuk ke Jalur Puncak Bogor

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari kedua Lebaran, 21.000 kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat. Peningkatan jumlah kendaraan ini menyebabkan kepadatan arus lalu lintas di Jalur Puncak Bogor.

"Sampai siang ini (3 Mei 2022), ada 21.000 kendaraan yang masuk kawasan Puncak, ada peningkatan yang signifikan. Biasanya, normal (jumlahnya) 15.000, sekarang sampai 21.000," ujar Kasatlantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata, dikutip dari laman NTMC Polri hari ini, Rabu, 4 Mei 2022.

Menurut Dicky, peningkatan jumlah kendaraan sudah diprediksi sebelumnya. Kawasan Puncak Bogor ini biasanya memang selalu dipadati wisatawan selama libur Lebaran 2022.

"Memang sesuai prediksi. Puncak volume kendaraan masuk ke kawasan puncak itu setelah H+1 Lebaran 2022 sampai hari Minggu besok. Oleh karena itu, kami siagakan 170 personel termasuk di dalamnya ada 4 pospam yang disiagakan," ucapnya.

Akibat tingginya jumlah kendaraan yang melintas di Jalur Puncak Bogor, Polres Bogor memberlakukan sistem one way. Sistem one way bersifat situasional menyesuaikan arus lalu lintas dari arah Jakarta dan Cianjur.

