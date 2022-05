Truk Listrik Tesla Semi Boleh Dipesan, Lihat Uang Mukanya

Truk listrik Tesla Semi, yang diperkenalkan pada 16 November 2017. Tesla Inc meluncurkan sebuah prototipe truk rig listrik besar yang akan mulai diproduksi pada tahun 2019. Tesla/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Tesla membuka pemesanan untuk truk Tesla Semi. Truk listrik ini diperkenalkan pertama kali lima tahun lalu, bersamaan dengan debut Tesla Roadster.

Dilansir dari laman Autoblog hari ini, Rabu, 18 Mei 2022, pemesanan Tesla Semi ini membutuhkan uang muka USD 20.000 atau sekitar Rp 293 juta. Uang muka ini berlaku untuk dua tipe Tesla Semi yang dijual.

Truk listrik Tesla Semi hadir dalam dua varian, yakni daya jangkau 300 mil (sekitar 482 kilometer) dengan harga USD 150.000 atau sekitar Rp 2,198 miliar. Sementara untuk tipe lainnya daya jangkau 500 mil (sekitar 804 km) seharga USD 180.000 atau sekitar Rp 2,637 miliar.

Tesla Inc. mengatakan truk Semi dilengkapi empat motor yang memutar dua as roda belakang dan bisa mendapatkan muatan penuh sekitar 362 kilogram. Tesla Semi juga bisa berakselerasi dengan kecepatan 96 km per jam dalam waktu 20 detik.

Motor-motor tadi diklaim mampu memaksimalkan performa 5 persen di kecepatan 96 km per jam.

Produsen mobil listrik asal Amerika Serikat ini belum mengungkapkan kapasitas baterai truk listrik Semi. Namun Tesla mengatakan konsumsi dayanya kurang dari 2 kWh per mil. Jika dihitung, paket baterai kemungkinan kurang dari 600 kWH dan 1.000 kWh.

Truk Tesla Semi masih menunggu waktu untuk masuk dapur produksi. CEO Tesla Elon Musk mengatakan tidak akan ada model Tesla baru di tahun ini karena situasi industri global.

Meski begitu, para insinyur Tesla melakukan banyak rekayasa dan perkakas untuk memproduksi kendaraan listrik seperti Cybertruck, Semi, Roadster, serta Optimus.

DICKY KURNIAWAN | AUTOBLOG

