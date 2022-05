Honda BR-V Tampil 'Ganteng' Bikin Kesengsem

INFO OTOMOTIF – Olga Ryatsah mengaku puas menggunakan mobil Honda selama lima tahun ini. Sebelumnya, tenaga ahli di salah satu Kementerian ini sudah kerap gonta ganti kendaraan dengan merek yang berbeda.

“Lebih ke pride (bangga) sih dan saya merasa nyaman bermanuver ketika menggunakan Honda,” kata dia baru-baru ini. Saat ini, dia masih nyaman menggunakan Honda Brio-nya, namun dalam waktu dekat ibu dua anak ini berkeinginan mengganti kendaraannya dengan Honda BR-V.

“Honda BR-V itu lebih sporty, jadi kelihatan ‘ganteng’nya,” kata dia diiringi tawa. Olga mengatakan, keinginannya mengganti juga dikarenakan selama ini menggunakan kendaraan dengan lima seater, sementara BR-V menawarkan tujuh seater. Kerap berpergian dengan keluarga besar menjadikan BR-V mobil yang tepat untuk dipilihnya di saat ini.

Apalagi All New Honda BR-V 2022 memiliki dimensi 4.490 x 1.780 x 1.685 mm dan wheelbase lebih panjang. Dengan demikian, ruang kabin lebih luas dibandingkan generasi pertama BR-V. Ubahan dimensi ini memberikan ruang lebih lapang bagi pengemudi dan penumpang yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan.

Selain itu, jarak terendah mobil ke tanah atau ground clearance All New Honda BR-V 2022 lebih tinggi, yakni 220 mm. Ukuran itu memungkinkan All New Honda BR-V 2022 dapat melintasi berbagai medan yang cukup ekstrem, seperti jalur perbukitan atau pegunungan. “Cocok bagi keluargaku yang suka cari aktivitas menantang seperti naik gunung, dan lainnya,” kata Olga.

Ground clearance yang tinggi membuat All New Honda BR-V 2022 dapat mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah banyak tanpa khawatir terjadi gesekan di bagian bawah mobil dengan permukaan jalan. Merupakan mobil Low Sport Utility Vehicle (LSUV) dari PT Honda Prospect Motor (HPM). BR-V generasi kedua ini menyuguhkan penampilan yang gagah, mesin yang andal dan kaya akan fitur yang bikin Olga makin kesengsem.

Bagian fascia atau wajah All New Honda BR-V 2022 terlihat lebih gagah dan menampilkan karakter mobil SUV berkat posisi kap mesin yang dibuat lebih tinggi. Desain bagian depan BR-V generasi pertama yang minimalis dan sederhana tetap dipertahankan tetapi terdapat tarikan garis horizontal di bagian kap mobil membuatnya tampak lebih modern dan dinamis.

Sementara penggunaan, underguard, serta over fender hitam tetap mempertahankan ciri khas desain lama. Sedangkan lampu depan mobil LSUV ini memiliki desain LED Headlight terbaru dilengkapi LED Daytime Running Light (DRL) yang menyatu dengan grill depan sekaligus menggantikan lampu halogen proyektor pada model lama. Sementara, lampu belakangnya sudah dilengkapi rear combi lamp model baru yang dilengkapi dengan LED Light Bar.

Olga mengakui, jatuh cinta dengan BR-V juga karena sisi interior lebih mewah, lengkap, dan elegan. Kesan elegan terlihat berkat bahan kulit yang ditambahkan pada kabin hingga sisi pintu dan panel dashboard. Pada dashboard, terdapat multi-information display TFT 4,2 inci yang menunjang kenyamanan pengemudi saat berkendara. Display ini berisi berbagai informasi penting selama berkendara, seperti jarak tempuh perjalanan serta konsumsi dan sisa bahan bakar. Selain itu, terdapat pula head unit layar sentuh berukuran tujuh inci yang sudah dilengkapi dengan smartphone connection dan handsfree telephone.

Mengusung mesin 1.5L Double Overhead Camshaft (DOHC) i-VTEC berkode L15ZF, All New Honda BR-V 2022 mampu menghasilkan 121 tenaga kuda atau power horse (PS) dan torsi 145 Newton meters (Nm). Sistem transmisinya masih menggunakan sistem transmisi CVT guna mengejar standar emisi EURO 4. Hal ini membuat mesin ini mampu menghasilkan tenaga terbesar di kelasnya. Sementara, dapur pacu BR-V lebih unggul 1 PS dibandingkan mesin sebelumnya yang memiliki tenaga maksimal 120 PS.

All New Honda BR-V 2022 memiliki torsi puncak 145 Nm, mampu mencapainya pada putaran mesin yang lebih rendah, yakni 4.300 revolutions per minute (rpm). HPM mengklaim bahwa mesin mobil ini memiliki peningkatan torsi sebanyak 5 persen sejak rpm bawah. Dengan demikian, mobil menjadi lebih bertenaga saat berakselerasi. Terpenting, konsumsi bahan bakarnya lebih irit 3 persen dari mesin model sebelumnya. Selain itu, efisiensi transmisi meningkat 4 persen sehingga menghasilkan perpindahan gigi yang lebih halus.

Sebagai mobil LSUV teranyar, HPM membekali All New Honda BR-V 2022 dengan berbagai fitur canggih. Remote Engine Start, Walk Away Auto Lock, Honda LaneWatch, dan Smart Entry System beberapa di antaranya. Remote Engine Start merupakan fitur yang membuat pengguna bisa menghidupkan mesin kendaraan dan AC secara otomatis sebelum masuk mobil.

Dari sisi harga, All New Honda BR-V 2022 cukup bervariasi, yakni Rp 278.900.000 untuk All New Honda BR-V tipe S, Rp 292.900.000 untuk All New Honda BR-V tipe E M/T, dan Rp 302.900.000 untuk All New Honda BR-V tipe E CVT. Sementara itu, All New Honda BR-V Prestige dihargai sejumlah Rp 324.900.000 serta All New Honda BR-V Prestige with Honda Sensing Rp 324.900.000.

Pantas saja Olga kesengsem, karena bagi yang ingin mencari mobil keluarga, All New Honda BR-V tipe S, All New Honda BR-V tipe E, serta All New Honda BR-V Prestige bisa menjadi pertimbangan. Ketiga mobil itu menawarkan value for money dan harga yang lebih murah dibandingkan varian tertinggi, yakni All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda Sensing. (*)