Test Drive All New HR-V Tipe SE: Menikmati Peran Honda Sensing Saat Mengemudi

All New Honda HR-V di Bali, 24 Mei 2022. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sebelumnya Tempo menjajal langsung All New Honda HR-V tipe RS Turbo di Sirkuit Pertamina Mandalika, kali ini kami berkesempatan melakukan test drive All New HR-V varian SE. Kami menjajalnya langsung di Pulau Bali.

Tipe SE yang menjadi model tertinggi kedua setelah RS Turbo ini menawarkan kenyamanan mengemudi yang menyenangkan, terlebih untuk melintasi sejumlah ruas jalan di Pulau Dewata. Salah satu yang menawarkan keamanan dan kenyamanan berkendara adalah hadirnya fitur Honda Sensing di HR-V terbaru ini.

Misalnya fitur Adaptive Cruise Control (ACC) yang memungkinkan pengendara untuk mengemudi tanpa perlu menginjak pedal gas, karena mobil akan melaju sesuai dengan kecepatan yang sudah diatur. Fitur ini sudah adaptif, sehingga bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depan, bahkan mobil dapat berhenti sendiri saat kendaraan di depan berhenti.

Menurut Dealer Skill Development Assistant Manager PT Honda Prospect Motor (HPM) Onsert Ophirio Ningtyan, fitur ACC ini bisa dimulai dari kecepatan rendah 30 km per jam. Sementara untuk kecepatan tertinggi yang bisa digunakan di ACC ini mencapai 180 km per jam.

"Jadi saat ACC dikecepatan 100 km/jam, dan ada mobil di depan kecepatannya 80 km/jam, maka kecepatan ACC ini akan menurun ke 80 km/jam menyesuaikan mobil depan. ACC akan kembali ke kecepatan awal apabila tidak ada kendaraan lain di depan," kata Onsert saat ditemui Tempo di Bali, Selasa, 24 Mei 2022.

Selain ACC, ada juga fitur Lane Keeping Assist System (LKAS) yang berfungsi menjaga mobil tetap melaju di jalurnya. Kami merasakan pentingnya fitur LKAS saat test drive di Tol Laut Mandara Bali, di mana mobil mampu melaju tanpa keluar garis meskipun jalanan berbelok.

"LKAS ini baru bisa aktif saat berada di kecepatan 72 km per jam. Kalau di bawah kecepatan itu, LKAS tidak aktif. Jadi memang fitur ini bertujuan untuk menjaga laju kendaraan saat di kecepatan tinggi," jelas Onsert.

Bicara performa, All New HR-V SE ini di atas kertas memiliki tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm. Secara tarikan, memang mesin HR-V SE tidak seresponsif HR-V Turbo RS, karena tipe tertinggi RS ini menggunakan mesin turbo. Namun secara keseluruhan mesin HR-V SE terbilang bertenaga, bila digunakan untuk perjalanan dalam kota.

Soal handling, Honda HR-V SE ini memiliki body roll yang baik dan saat bermanuver juga terbilang stabil. Memang kami tidak mencoba mobil ini saat bermanuver kecepatan tinggi, namun untuk penggunaan di jalanan perkotaan terbilang baik.

Lalu untuk suspensinya juga mampu memberikan daya redam yang baik, terlebih saat melewati jalanan bergelombang. Kekedapannya juga terbilang baik, tidak ada suara berlebih dari sekitar kendaraan yang masuk ke dalam kabin.

Kesimpulannya, All New Honda HR-V ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari model sebelumnya. Tampil lebih sporty, mobil ini juga mampu memberikan performa mumpuni dan kenyamanan berkendara yang baik untuk penggunaan di jalan raya.

Baca: Raih Poin Pertama di JuniorGP, Fadillah Aditama Semakin Nyaman dengan Motornya

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.