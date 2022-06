Harga Tiket Motocross MXGP Samota Termahal Rp 3,3 Juta

TEMPO.CO, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah melaunching gerai tiket nonton MXGP (MotoCross Grand Prix) Samota.

Motocross MXGP Samota 2022 akan berlangsung di Rocket International Circuit Samaota Adventure Land pada 24–26 Juni 2022.

Launching gerai tiket nonton motocross MXGP Samota dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan NTB hari ini, Jumat, 10 Juni 2022.

Tiket MXGP Samota Sumbawa 2022 di Rocket International Circuit Samota Adventure Land sudah dapat dibeli melalui tiket.com pada 1-20 Juni 2022.

Adapun lokasi penjualan offline tiket nonton MXGP Samota 2022 ada di GOR Mampis Rungan, Sumbawa Besar. Adapun harga tiket nonton kejuaraan motocross dunia itu:

1. Friday Festival, Rp 100.000

2. Saturday Festival, Rp 150.000

3. Sunday Festival, Rp 150.000

4. Saturday Festival with Additional Paddock Pass Rp 450.000

5. Sunday Festival with Additional Paddock Pass, Rp 450.000

Saturday VIP, Rp 1.000.000

6. Saturday VIP with Additional Paddock Pass, Rp 1.300.000

7. Saturday VVIP, Rp 1.500.000

8. Sunday VIP, Rp 1.500.000

9. Saturday VVIP with Additional Paddock Pass, Rp 1.800.000

10. Sunday VIP with Additional Paddock Pass, Rp 1.800.000

11. Sunday VVIP, Rp 2.000.000

12. Sunday VVIP with Additional Paddock Pass, Rp 2.300.000

13. Saturday Skybox, Rp 2.500.000

14. Saturday Skubox with Additional Paddock Pass, Rp 2.800.000

15. Sunday Skybox, Rp 3.000.000

16. Sunday Skybox with Additional Paddock Pass, Rp 3.300.000.

Menurut Zulkieflimansyah, MXGP Samota bukan semata event olahraga, tapi menjadi pengungkit perubahan ekonomi di masyarakat.

"Alhamdulillah kalau event MXGP ini dapat sukses terselenggara di Pulau Sumbawa, ‘’ katanya.

Komandan Lapangan MXGP Indonesia Ridwansyah mengatakan 84 pembalap, 24 tim dari 20 negara, dengan logistik puluhan ton akan tiba pada 17 Juni 2022.

"Acara ini pasti akan sukses karena kebersamaan dan koordinasi yang baik," ucapnya.

