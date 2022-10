Segini Cicilan Toyota Vios 2022 di Dealer Auto2000

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan mobil sedan All New Toyota Vios pada Rabu lalu, 12 Oktober 2022. Sedan ini dipasarkan dalam 5 varian dengan harga mulai Rp 314,9 juta.

Dealer mobil Toyota terbesar, Auto2000, membuka pemesanan sedan All New Vios dengan down payment (DP) 20 persen tiap tipe. Konsumen bisa membeli langsung ke dealer Auto2000 terdekat atau mengunjungi situs resmi Auto2000.

"Simulasi kredit All New Vios bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Setiap pembelian All New Vios di Auto2000 juga bisa mendapatkan kemudahan layanan purna jual, termasuk servis berkala bebas biaya jasa dan part," kata Aftersales Business Division Head Auto2000 Nur Imansyah Tara dalam keterangan resminya, Kamis, 13 Oktober 2022.

Sedan All New Toyota Vios memiliki dimensi yang lebih lebar 100 mm dan lebih rendah 20 mm dari model sebelumnya. Maka mobil baru tersebut diklaim lebih nyaman karena kabinnya tambah luas.

Toyota Vios terbaru dibekali mesin baru berkode 2NR-VE 1.496 cc 4 silinder dengan teknologi Dual VVT-i. Teknologi tersebut diklaim membuat kendaraan lebih irit BBM.

All New Vios bisa mengeluarkan tenaga 106 PS pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.200 rpm. Sedangkan distribusi tenaga ke roda depan disalurkan melalui transmisi manual 5 percepetan atau CVT.

Berikut daftar harga dan simulasi cicilan All New Toyota Vios di dealer mobil Auto2000:

1. All New Vios 1.5 E M/T

Harga: Rp 314,9 juta

DP 20 Persen: Rp 65.530.000

Angsuran: Rp 7.051.000 selama 60 kali

2. All New Vios 1.5 G CVT Non Premium Color

Harga: Rp 355,2 juta

DP 20 Persen: Rp 73.590.000

Angsuran: Rp 7.952.999 selama 60 kali

3. All New Vios Premium Color

Harga: Rp 356,7 juta

DP 20 Persen: Rp 73.890.000

Angsuran: 7.986.000 selama 60 kali

4. All New Vios 1.5 G TSS CVT Non Premium Color

Harga: Rp 368,4 juta

DP 20 Persen: Rp 76.230.000

Angsuran: Rp 8.247.000 selama 60 kali

5. All New Vios 1.5 G TSS CVT Premium Color

Harga: Rp 369,9 juta

DP 20 Persen: Rp 76.530.000

Angsuran: Rp 8.281.000 selama 60 kali

Harga tersebut berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta. Simulasi cicilan sudah termasuk asuransi all risk, termasuk banjir dan juga mendapatkan asuransi jiwa.

