Honda Mulai Produksi dan Jual Perangkat Penukaran Baterai Kendaraan Listrik di Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Motor Co., Ltd., memulai produksi serta penjualan untuk perangkat penukaran baterai kendaraan listrik di Jepang. Perangkat bernama Honda Power Pack Exchanger e: ini merupakan hasil kerja sama Honda dengan Gachaco Inc.

Dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Rabu, 26 Oktober 2022, disebutkan bahwa Honda Power Pack Exchanger e: ini merupakan perangkat yang dapat ditukar dan secara bersamaan juga dapat mengisi unit daya pada Honda Mobile Power Pack e: (MPP e:).

Pengguna juga bisa memiliki akses ke MPP e: yang terisi penuh kapan pun dibutuhkan di stasiun penukaran baterai. Dengan demikian, pengguna bisa menggunakan produk mobilitas berbasis listrik secara efisien tanpa harus menunggu baterai diisi ulang.

Perangkat ini juga akan dikembangkan sebagai infrastrutkru baterai yang dapat digunakan secara luas di pasar Jepang, serta tidak menutup kemungkinan akan diekspor ke berbagai negara di dunia. Honda Power Pack Exchanger e: mengadopsi sistem Honda Power Pack Cloud yang mengelola semua informasi yang diperlukan untuk baterai agar terpusat dengan operasi layanan di cloud.

Kerja sama Honda dengan Gochaco telah terjalin sejak Akhir Agustus 2022 dengan tujuan mendirikan pabrik untuk memproduksi baterai kendaraan listrik. Pabrik tersebut akan memproduksi baterai jenis pouch-type yang akan disuplai untuk pabrik perakitan kendaraan listrik Honda di kawasan Amerika Utara.

Target baterai tersebut dijadwalkan mulai dibangun pada awal tahun depan dengan target produksi massal advanced Lithium-ion battery cells pada akhir 2025.

Sebelumnya, Honda telah mengumumkan rencana global mereka untuk meluncurkan hingga 30 model mobil listrik pada tahun 2030. Mobil listrik tersebut ditargetkan diproduksi dengan volume mencapai 2 juta unit setiap tahunnya dan menjadi langkah Honda untuk mewujudkan netralitas karbon untuk semua lini produk dan aktivitas perusahaannya pada tahun 2050.

Baca juga: Honda SUV RS Debut Global di Indonesia Pekan Depan, Jadi Rival Toyota Raize

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto