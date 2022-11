Ini Desain Mobil Sport Listrik Mazda Terbaru, Mirip Miata

Desainnya seperti perpaduan mobil sport ND Miata dan FD RX7. Ukuran keseluruhan sangat persis Miata , juga gril depan dan beberapa garis yang lebih tajam. Sedangkan modelnya mobil dua pintu atau coupe yang mulus dengan panel bodi organik, terutama lampu depan pop-up atau psuedo-pop-up benar-benar mirip Mazda RX-7.

Mobil sport listrik retro Charge yang mirip Ford Mustang 1967 akan debut di Los Angeles, AS, pada 27 Oktober 2022.

All New Mazda CX-8 Elite dan New Mazda CX-5 Hadir di GIIAS 2022

All New Mazda CX-8 Elite dan New Mazda CX-5 tipe Elite dan Kuro hadir di GIIAS 2022. Simak informasi lengkapnya di artikel ini:

