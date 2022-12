PM Malaysia Anwar Ibrahim Tolak Mobil Mewah Mercedes Benz S600, Ini Harga dan Spesifikasinya Termasuk Antipeluru

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah resmi bertugas sebagai PM Malaysia pada Jumat, 25 November 2022, Anwar Ibrahim menyatakan tidak mau menggunakan mobil dinas limosin Mercedes Benz S600 yang baru dibeli pemerintah.

"Saya menolak untuk menggunakan kendaraan Mercedes Benz S600 yang dibeli oleh Departemen Perdana Menteri sebelum saya menjabat," tulis Anwar di Facebook pada Minggu, 27 November 2022.

Anwar menyatakan bahwa pilihan itu ia ambil sebab ia tidak ingin menambah beban anggaran negara. “Langkah itu diambil karena saya tidak ingin ada biaya baru yang dibebankan pada saya,” tulis Anwar.

Baca: Anwar Ibrahim Tolak Mobil Dinas Baru Mercedes Benz S600, Gunakan yang Lama

Spesifikasi Mercedes Benz S600, Limosin Para Pejabat

Berdasarkan catatan Tempo, mobil Mercedes Benz S600 memiliki harga berkisar RM700 ribu hingga RM1,9 juta atau setara dengan Rp 2,5 miliar hingga Rp 6,6 miliar.

Dikutip dari Antara, Mercedes Benz S600 merupakan limosin mewah dengan mesin 12 silinder dan panjang hingga lebih dari lima meter ini kerap digunakan oleh para petinggi negara hingga pemimpin perusahaan besar.

Mobil tersebut diketahui diproduksi secara khusus di Sindelfingen, Jerman dengan segenap perlindungan tambahan pada tubuh mobil dan penggunaan ban jenis run flat sehingga mobil tetap dapat digunakan dalam kondisi darurat.

Dengan perlindungan ekstra tersebut, Mercedes Benz mengeklaim bahwa mobilnya dapat tahan dari serangan granat tangan, bahan peledak, hingga proyektil balistik berstandar militer.

Berdasarkan laman resmi induk perusahaan Mercedes Benz, mobil Mercedes Benz S600 dirancang dengan tingkat ketahanan hingga B6/B7, yaitu tingkat resistansi Eropa, dan telah teruji serta tersertifikasi di berbagai negara.

Fitur-Fitur Mercedes Benz S600

Masih dari Antara, berdasarkan dimensinya, Mercedes Benz S600 memiliki panjang 5,4 meter, tinggi 1,49 meter, dan lebar 2,13 meter. Adapun jarak sumbu roda pada mobil ini adalah 3,3 meter.

Mobil pilihan para petinggi negara ini memakai mesin bensin 5.500 CC DOHC Direct Injection. Dengan mesin ini, mobil memiliki tenaga maksimal hingga 530 bhp per 4.900 - 5.300 rpm (rotation per minute).

Adapun fitur lain dari Mercedes Benz S600 adalah fitur bahan bakar self-sealing sehingga mobil antibocor dan memiliki sistem pemadam api otomatis.

Sejumlah fitur lain adalah brake assist plus dan rem pre-safe yang dikombinasikan dengan DISTRONIC PLUS, LED Intelligent Light System, Adaptive High Beam Assist Plus, Exhaust System With Two Chrome-Plated Twin Tailpipes, dan Multi-Twin Spoke Light Alloy Wheel

Serangkaian fitur lengkap pada Mercedes Benz S600 itu semata-mata ditujukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan para petinggi negara ketika menggunakan mobil ini.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN

Baca juga: Segini Besaran Gaji PM Malaysia yang Ditolak Anwar Ibrahim

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.