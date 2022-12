Honda CB150X Punya Warna Baru, Ini Penampakannya

TEMPO.CO, Jakarta -PT Astra Honda Motor (AHM) melakukan penyegaran pada Honda CB150X dengan menghadirkan pilihan warna baru yakni Sahara Matte Brown. Honda mengklaim warna baru ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk pengendara New CB150X yang sering melakukan mobilisasi, termasuk saat beraktivitas di area perkotaan.

Model ini tetap mempertahankan desain adventure turing dan nuansa tampilan big bike, posisi berkendara yang nyaman, beragam fitur canggih, serta mampu memberikan performa berkendara yang optimal. Dibekali mesin 150cc DOHC berpendingin cairan, sepeda motor petualang ini sanggup menyuguhkan performa responsif dan ketangguhan dalam berkendara sehari-hari.

"Pilihan warna Sahara Matte Brown pada New CB150X memberikan kesan premium yang sangat cocok bagi mereka saat berkendara sehari-hari maupun sebagai partner berkendara sang petualang dalam melintasi tempat-tempat terbaik di Indonesia,” ujar Thomas Wijaya, Marketing Director AHM, dikutip dari laman resmi AHM, Selasa 20 Desember 2022.

Sepeda motor ini diklaim hadir dengan tampilan bernuansa tangguh yang terlihat dari desain bodi. New CB150X juga terus mendapat apresiasi dan penerimaan positif dari para pecinta motor sport selama lebih dari setahun sejak pertama kali dipasarkan di Indonesia. Karakternya yang gagah dan performanya yang tangguh menjadi semakin lengkap dengan kehadiran pilihan warna terbaru untuk menemani kebanggaan pengendaranya.

Warna Sahara Matte Brown melengkapi warna-warna New CB150X yang telah ada sebelumnya yaitu Mandala Red, dan Amazon Matte Green yang dijual dengan harga on the road (OTR) Jakarta Rp 33.660.000, sementara untuk varian special edition, Volcano Matte Black dijual dengan harga Rp 34.165.000 Jakarta.

ZAIDAN FADHIL

