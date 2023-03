Subaru Crosstrek Meluncur di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023?

TEMPO.CO, Jakarta - Subaru Indonesia mengonfirmasi akan meluncurkan mobil barunya dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023. Mobil baru ini akan mengisi segmen SUV kompak, namun belum diketahui model apa yang akan menjadi mobil baru Subaru di Tanah Air. Kemungkinan besar adalah Subaru Crosstrek.

"Kami akan memperkenalkan New Indonesia Premiere SUV pada 10 Maret 2023, akan dibuka pada 14.30 WIB," kata Marketing & Communication Manager Subaru Indonesia Ismail Ashlan dalam konferensi pers GJAW 2023 di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023.

Baca Juga: Jakarta Concert Week 2023 Hadirkan Ahmad Dhani Project hingga Johnny Stimson

Dalam materi presentasinya, Ismail menampilkan sebuah siluet mobil baru tersebut, namun hanya memperlihatkan bagian lampunya saja. Kendati demikian, diprediksi SUV terbaru ini merupakan Subaru Crosstrek.

X

Ismail mengatakan bahwa SUV baru ini akan menawarkan teknologi termutakhir, yakni Subaru EyeSight generasi keempat. Selain itu, terkonfirmasi bahwa mobil ini akan menggunakan sistem penggerak semua roda alias All Wheel Drive (AWD).

Subaru Crosstrek melakoni debut perdananya dalam ajang Chicago Auto Show 2023. Suksesor dari Subaru XV ini hadir dengan peningkatan dari sisi performa dapur pacunya dan juga mendapatkan pembaruan dari sisi fitur dan tampilannya.

SUV Crosstrek ditawarkan dalam dua opsi mesin, yakni mesin Boxer 4 silinder 2.000cc pada tipe Base dan Premium, yang mampu menghasilkan tenaga 152 HP dan torsi 197 Nm. Sementara opsi kedua adalah mesin Boxer 4 silinder 2.500cc yang menghasilkan tenaga 182 HP dan torsi 241 Nm.

Subaru Crosstrek dipasarkan dengan AS dengan banderol US$ 26.290 (Rp 402 juta) untuk tipe Base, US$ 27.440 (Rp 419 juta) untuk tipe Premium, US$ 30.290 (Rp 463 juta) untuk tipe Sport, dan US$ 32.190 (Rp 492 juta) untuk tipe Limited.

Untuk diketahui, ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 akan digelar pada 10 hingga 19 Maret mendatang di JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Pameran otomotif ini akan menampilkan 19 brand mobil yang menjadi anggota Gaikindo.

Pilihan Editor: Harga Suzuki Grand Vitara Bakal Diumumkan di GJAW 2023, Segini Prediksinya

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto