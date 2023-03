Daftar 8 Harga Mobil di Bawah Rp 300 Juta Cocok untuk Keluarga

TEMPO.CO, Jakarta - Memiliki mobil pribadi adalah impian banyak orang. Namun, membeli mobil baru bukanlah urusan yang mudah. Bukannya menyenangkan, pengalaman membeli mobil mungkin akan merisaukan jika seseorang tidak memahami terlebih dahulu langkah-langkah yang tepat.

Terdapat sejumlah tips yang dapat membantu proses pembelian mobil baru dengan bijak, antara lain yakni menentukan anggaran, melakukan riset, mencari penawaran terbaik, menguji coba mobil (test drive), memeriksa dokumentasi mobil, hingga mempertimbangkan garansi dan asuransi. Kuncinya, jangan terburu-buru ketika harus memutuskan pilihan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menentukan anggaran adalah langkah pertama yang sangat penting dalam membeli mobil baru. Calon pembeli mobil harus menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran mereka. Melansir dari autofun.co.id, simak beberapa rekomendasi mobil yang bisa dibeli jika punya anggaran maksimal Rp 300 juta

1. Daihatsu Terios (Rp 214,45–267,15 Juta)

Daihatsu Terios memiliki hampir segala hal yang dibutuhkan sebuah mobil keluarga. Mulai dari kabin luas berkapasitas tujuh penumpang, daya jelajah baik dengan ground clearance tinggi, hingga fitur yang cukup lengkap.

Spesifikasi Terios mencakup tipe mesin 2NR-VE DOHC Dual VVTi, kapasitas silinder 1.496 cc, dan sistem penggerak Rear-Wheel Drive. Tersedia tujuh varian Daihatsu Terios dengan transmisi manual 5-Speed atau otomatis 4-Speed.

Kelebihan Daihatsu Terios antara lain adalah eksterior kekinian dan lebih stylish, fitur keselamatan mumpuni, handling lebih baik karena fitur Rear-Wheel Drive, andal di segala medan, serta bangku praktis berkat fitur One Touch Tumble. Namun, ada pula kekurangan seperti mesin yang kurang bertenaga, belum transmisi CVT, dan relatif boros bensin.

2. Honda Brio (Rp 156,9–227,1 Juta)

Masyarakat perkotaan yang dinamis mungkin akan cocok dengan Honda Brio. Desainnya kompak dan harga mobil ini terjangkau, tetapi Brio menghadirkan fitur-fitur mobil Honda terbaru. Karakter Honda Brio cenderung mungil sehingga lebih mudah bermanuver saat parkir, melewati jalan sempit, dan mengarungi kemacetan.

Akselerasi mobil ini semakin baik karena ditunjang bobot ringan, kerja mesin pun tidak terlalu berat. Dengan mesin 1.200 cc, Honda Brio tergolong memiliki tenaga yang cukup besar. Dari lima varian Honda Brio yang ada, beberapa di antaranya menggunakan transmisi manual, sedangkan lainnya sudah transmisi CVT.

Kelebihan Honda Brio lainnya mencakup fitur keselamatan yang cukup lengkap serta tenaga mesin paling besar di segmen Low Cost Green Car (LCGC) atau City Car. Namun, ada juga kekurangan seperti belum ada fitur keyless dan touchscreen pada head unit.

3. Honda Mobilio (Rp 229,9 Juta)

Honda Mobilio dilengkapi dengan kabin yang lapang serta fitur keamanan super canggih. Salah satu mobil keluarga di sektor Low MPV ini pasti akan meningkatkan kepercayaan diri pengendara maupun penumpangnya. Untuk perjalanan jauh, Mobilio juga bisa menjadi andalan dengan ruang bagasi berkapasitas besar.

Karena fitur keselamatannya yang mumpuni, Honda Mobilio bisa dikatakan aman untuk pengguna. Mesin yang lebih bertenaga dan fitur keyless entry juga menjadi kelebihan Mobilio lainnya.

Beberapa varian Honda Mobilio juga sudah menggunakan transmisi CVT sehingga pengendaraannya lebih halus. Bahan bakar pun lebih efisien. Namun, tingkat kedap suara di kabin masih rendah sehingga bakal lebih bising. Honda Mobilio juga belum dilengkapi defogger.

4. Nissan Livina (Rp 208,3–272,1 Juta)

Interior Nissan Livina cukup menonjol karena berbalut kulit yang elegan. Fitur konektivitas head unit mobil ini juga mumpuni. Ada Dual LED Day-time Running Lights (DRL) serta berbagai fitur keselamatan dan pengendaraan yang lengkap. Eksterior Nissan Livina pun mewah nan stylish dengan berbagai pilihan warna kekinian.

Akan tetapi, lampu depan Nissan Livina masih menggunakan halogen reflektor. Panel AC-nya juga konvensional, tak matching dengan desain interior. Nissan Livina hanya memiliki satu pilihan mesin untuk beberapa varian yang ada, yakni 1,5L 104PS.

5. Suzuki Ertiga (Rp 225,1–292,3 Juta)

Teknologi eco driving Suzuki Ertiga membuat konsumsi bahan bakarnya hanya sekitar 25–30 kilometer per liter. Bahkan di dalam kota, angkanya mencapai 12,3 kilometer per liter dengan kecepatan rata-rata 20 kilometer per jam. Sedangkan pada kecepatan 100 kilometer per jam di jalan tol, konsumsi bahan bahan bakar sekitar 17 kilometer per liter. Efisiensi bahan bakar milik Suzuki Ertiga menjadi salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan banyak orang.

Kelebihan Suzuki Ertiga lainnya meliputi desain agresif yang stylish dan mewah, interior yang nyaman, mesin bertenaga, kestabilan bermanuver yang tinggi, kabin kedap suara, hingga fitur keamanan dan hiburan yang mumpuni. Sementara itu, kekurangannya antara lain adalah desain head unit dan panel AC konvensional, jok baris kedua tidak dapat dilipat, serta kualitas ban nonpremium.

6. Toyota Avanza (Rp 233,1–295,8 Juta)

Toyota Avanza kerap akrab dengan sebutan “mobil sejuta umat” karena sangat banyak pemiliknya. Kapasitas bahan bakar Avanza yakni 1.329 cc atau 1.496 cc dengan transmisi manual atau CVT.

Banyak orang mungkin sudah tak asing dengan spesifikasi lain yang menjadi kelebihan Toyota Avanza, seperti MID yang atraktif, spion day / night, kabin lebih luas, hingga dashboard lega untuk tempat penyimpanan terbuka. Walakin, ada pula beberapa kekurangan yang mencakup belum adanya lampu LED pada kabin, material plastik keras, tuas rem masih konvensional dan tidak ada fitur auto hold, hingga banyak tombol dummy di sisi pengemudi.

7. Suzuki XL7 (Rp 251,8–290,1 Juta)

Suzuki XL7 telah menjadi penyempurna mobil keluaran sebelumnya. Sejumlah bagian dari mobil ini serupa dengan Suzuki Ertiga, tetapi keduanya tetaplah kendaraan yang berbeda.

Salah satu fitur canggih Suzuki XL7 adalah smart e-mirror. Fitur itu merupakan spion tengah yang berfungsi melihat kejadian pada sisi depan maupun belakang secara langsung. Smart e-mirror baru tersedia pada varian Alpha. Sementara itu, ada varian Suzuki XL7 lain seperti Beta dan Zeta.

8. Mitsubishi Xpander (Rp 253,4–307,1 Juta)

Mobil ini bersaing ketat pada segmen mobil Low Multi Purpose Vehicle (LMPV). Mitsubishi Xpander hadir dengan desain futuristik nan out of the box yang berpadu dengan eksterior mewah serta powertrain mumpuni.

Tak hanya itu, Mitsubishi Xpander sudah lengkap dengan teknologi Mitsubishi Innovative Valve-timing Electronic Control (MIVEC) yang membuat mesin lebih bertenaga sekaligus menekan konsumsi bahan bakar. Kenyamanan berkendara sangat ditonjolkan pada kendaraan ini. Sayang, interior Mitsubishi Xpander belum semewah eksteriornya dan varian transmisi pun kurang lengkap.

