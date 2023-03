Honda Operasikan Pembangkit Listrik Hidrogen Honda di AS

TEMPO.CO, Jakarta - Honda mengoperasikan pembangkit listrik tenaga sel hidrogen di pusat penelitian American Honda Motor Co., Inc, di Torrance, California, AS.

Fasilitas pembangkit listrik tersebut bagian dari tujuan global Honda untuk mencapai target netral karbon pada 2050.

"Kami percaya hidrogen memiliki potensi besar dalam bahan bakar untuk daya cadangan yang berguna," kata Project Lead of the Stationary Fuel Cell and Principal Engineer with American Honda R&D Business Unit, Koji Moriyama dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 8 Maret 2023.

Pembangkit listrik itu untuk memasok daya cadangan darurat yang lebih ramah lingkungan ke pusat penelitian data Honda Amerika. Demonstrasi unit sel bahan bakar stasioner ini memiliki kapasitas sekitar 500 kW dan menggunakan kembali sistem sel bahan bakar dari kendaraan Honda Clarity.

Honda mengambil pendekatan proaktif untuk meningkatkan penggunaan hidrogen sebagai sumber energi.

Sebelumnya, Honda mengumumkan mulai 2024 akan memproduksi Honda CR-V hidrogen (FCEV). Pabrikan otomotif asal Jepang ini juga berkomitmen untuk mewujudkan netralitas karbon pada semua produknya dan aktivitas perusahaan.

Dalam mencapai target tersebut, Honda akan membuat kendaraan listrik baterai dan sel bahan bakar yang mewakili 100 persen penjualan mobil di dunia pada 2040.

