Plaza Subaru Hadir di Surabaya, Catat Lokasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Subaru Indonesia meresmikan Plaza Subaru di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Plaza Subaru Surabaya berlokasi di Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 149, Surabaya.

“Peresmian Plaza Subaru Surabaya dengan fasilitas 3S merupakan keseriusan Subaru dalam mengembangkan brand dan layanannya melalui jaringan diler resmi dengan standard internasional yang ditetapkan Subaru Corporation Japan,” kata Chief Operating Officer Subaru Indonesia, Arie Christopher dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 25 Mei 2023.

Baca Juga: Subaru Jual Tas Belanja dari Bahan Airbag

Surabaya menjadi kota ketiga hadirnya jaringan dealer resmi Subaru di Indonesia. Kota Pahlawan ini dipilih karena dinilai merupakan salah satu kota besar dan berkembang pesat, serta menjadi pusat bisnis dan industri di Jawa Timur.

Plaza Subaru Surabaya berdiri di atas lahan 534 meter persegi. Dealer baru ini dilengkapi fasilitas 3S, yakni Sales, Service, dan Sparepart. Selain itu, ada juga area display yang bisa menampilkan 4 unit mobil dan juga ada dua working bay di area bengkel.

Bersamaan dengan peresmian dealer baru, Subaru juga memperkenalkan tiga model mobilnya yang terdiri dari All New Crosstrek, All New WRX Sedan, dan All New WRX Wagon.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut daftar harga mobil Subaru di Surabaya.

Subaru WRX M/T : Rp 849,5 juta

Subaru WRX tS A/T EyeSight : Rp 949,5 juta

Subaru WRX Wagon GT-S EyeSight : Rp 975,5 juta

Subaru WRX Wagon tS EyeSight : Rp 1.029.500.000

Subaru Crosstrek 2.0i-S EyeSight : Rp 549,5 juta

Pilihan Editor: Subaru Luncurkan Crosstrek Capsule Collection, Kolaborasi dengan North Face

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto