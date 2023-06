Harga BBM Vivo Turun per 1 Juni 2023, Revvo 92 Lebih Murah dari Pertamax

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Vivo Energy Indonesia melakukan penyesuaian harga BBM (bahan bakar minyak) per tanggal 1 Juni 2023. Adapun seluruh produk BBM Vivo mengalami penurunan harga di bulan keenam tahun ini.

Harga Revvo 90 atau setara Pertalite sekarang dibanderol Rp 11.200 per liter, turun dari harga sebelumnya Rp 11.800 per liter. Kemudian Revvo 92 juga mengalami penurunan harga dari Rp 13.926 menjadi Rp 12.400 per liter.

Bahkan, harga Revvo 92 ini lebih murah sedikit dari BBM RON 92 milik Pertamina, yakni Pertamax, yang di bulan ini dijual sebesar Rp 12.500 per liter. Ini menjadikan Revvo 92 sebagai BBM dengan RON 92 termurah di Indonesia bila dibandingkan dengan perusahaan SPBU lain.

Penurunan harga BBM juga dilakukan Vivo untuk produk Revvo 95. Per 1 Juni 2023, Revvo 95 dibanderol Rp 13.200 per liter, dari yang sebelumnya dijual dengan harga Rp 14.651 per liter.

Sekedar informasi harga BBM non subsidi Pertamina juga mengalami penurunan per hari ini. Adapun jenis BBM yang mengalami penyesuaian harga meliputi Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Seluruh produk BBM tersebut turun harga per tanggal 1 Juni 2023.

Harga Pertamax turun dari Rp 13.300 menjadi Rp 12.400 per liter, diikuti Pertamax Turbo yang turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 13.250 per liter. Kemudian untuk Pertamina Dex turun harga dari Rp 14.600 menjadi Rp 13.250 per liter dan Dexlite kini dijual Rp 12.650 per liter dari sebelumnya Rp 13.700 per liter.

Berikut adalah daftar harga BBM Vivo terbaru per 1 Juni 2023:

Revvo 90: Rp 11.200 per liter

Revvo 92: Rp 12.400 per liter

Revvo 95: Rp 13.200 per liter.

