Hyundai Ioniq 5 dan Ioniq 6 Muncul di Film Spiderman: Across the Spider-Verse

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dan Ioniq 6 muncul dalam film Spiderman: Across the Spider-Verse yang tayang di bioskop pada Rabu, 31 Mei 2023. Kedua model ini bahkan ikut beraksi dalam film yang diisi oleh Shameik Moore dan Hailee Steinfeld.

Tidak hanya Ioniq 5 dan Ioniq 6, dalam film Spiderman terbaru ini juga muncul sejumlah konsep mobilitas masa depan lansiran Hyundai, seperti Advanced Air Mobility (AAM), Purpose-built Vehicles (PBV), dan stasiun Hub.

"Kehadiran mobil listrik Hyundai di Spiderman: Across the Spider-Verse menjadi cara kami dalam mendekatkan produk Hyundai ke masyarakat serta meningkatkan relevansi brand Hyundai di kehidupan sehari-hari," kata Head of Marketing Department PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Astrid Ariani Wijana dalam keterangan resminya.

Kehadiran mobil listrik Ioniq 5 dan Ioniq 6 di film garapan Sony Pictures tersebut diklaim menjadi bukti komitmen Hyundai untuk mendorong elektrifkasi di industri otomotif dunia, termasuk Indonesia. Sejumlah inovasi dihadirkan untuk memaksimalkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan.

Masyarakat juga bisa melihat display khusus Hyundai Ioniq 5 bertema Spiderman: Across the Spider-Verse dalam rangkaian pameran di 11 kota sejak 17 Mei 2023. Pameran ini masih berlangsung di Centre Point Medan dan Palembang Trade Center pada 31 Mei hingga 4 Juni 2023.

