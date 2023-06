Daihatsu Terios Facelift Meluncur, Toyota Rush Ikut Lakukan Penyegaran?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Daihatsu Terios hadir lebih segar dengan varian facelift pada Kamis 8 Juni 2023 kemarin. Hadirnya mobil ini tentu menjadi tanda tanya besar apakah Toyota Rush akan melakukan penyegaran serupa?

Apalagi mengingat Terios dan Rush merupakan produk kembar yang memiliki banyak persamaan.

Daihatsu Terios facelift mendapatkan tiga penyegaran utama pada sisi eksterior, interior, serta fitur keamanan dan keselamatan yang juga ikut ditingkatkan.

Sayangnya kehadiran Terios facelift nampaknya belum mau diikuti pihak Toyota. Merek asal Jepang tersebut masih mempertahankan model lamanya.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy tak mau berkomentar banyak soal penyegaran akan dilakukan untuk model Rush.

Toyota Rush resmi meluncur pada Kamis, 23 November 2017 di kawasan Jakarta Selatan. Sejak peluncurannya, Rush ikut jadi penopang penjualan Toyota setelah Avanza dan Calya. Penjualan Toyota Rush 49.650 unit sepanjang tahun 2018 hingga November. TEMPO/Tony Hartawan

"Belum ada (perubahan -red)" katanya kepada Tempo pada Jumat 9 Juni 2023.

Dipertahankannya Rush nampaknya lantaran model tersebut masih cukup laris dipasaran.

"Mei kemarin Rush 3.300-an," lanjut Anton.

Sementara dari data yang diterima Tempo, selama periode Januari hingga April 2023 Rush mencatatkan wholesales atau distribusi dari pabrik ke dealer sebanyak 15.038 unit. Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan pencapaian Daihatsu Terios, dengan hanya terdistribusi sebanyak 7.448 unit dalam periode yang sama.

Untuk harganya, Rush dibanderol mulai Rp 280,2 juta hingga Rp 303,6 juta on the road DKI Jakarta per Juni 2023. Harga Terios facelift varian termahal kini sama dengan Rush tipe tertinggi.

