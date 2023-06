Simak Perubahan Daihatsu Terios Facelift Dibanding Versi Sebelumnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) baru saja menghadirkan Daihatsu Terios Facelift di kawasan Ancol, Jakarta Utara, hari ini Kamis, 8 Juni 2023. SUV terbaru ini turut membawa sejumlah perubahan dari versi sebelumnya.

Pembaruan itu terlihat pada tiga sisi, yakni di bagian eksterior, interior, serta fitur keamanan dan keselamatan. Dari tampilan luarnya New Terios terlihat menggunakan desain baru pada bumper, grille, smoke headlamp, dan illuminating lamp.

“Dengan beragam fitur baru terkini, New Terios dapat menjadi mobil SUV pilihan yang cocok bagi mereka yang aktif dan berkarakter, yang ingin lebih mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan tema Reflaction of You,” kata Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani.

Bagian bumper depan belakangnya disematkan desain aero kit, ditambah side stone guard, serta side body molding pada bagian samping. Desain tersebut hadir secara khusus untuk varian tertinggi Daihatsu Terios Facelift (R Custom).

Terios facelift juga dilengkapi dengan Alloy Wheel atau roda berdiameter mulai dari 16–17 inch tergantung varian yang dipilih.

Sedangkan bagian interiornya, New Terios hadirkan suasana kabin baru dengan dominasi tema hitam dipadukan aksen merah, serta jok kursi kombinasi kulit.

Kabin New Terios menawarkan fitur wireless charger yang terdapat pada console box. Selain itu, ada juga Touchscreen Audio 7’ inch modern yang dapat terkoneksi dengan smartphone dan kompatibel dengan Android Auto dan Apple Car Play.

New Daihatsu Terios juga dilengkapi dengan fitur keamanan, seperti 6 SRS Airbag pada sisi bagian depan dan samping yang dapat melindungi seluruh penumpang dalam mobil pada varian tertingginya, yakni R Custom, around view monitor yang dapat menampilkan visibilitas 360° sudut kendaraan.

Ditambah fitur terkini VSC (Vehicle Stability Control) yang dapat mencegah over steer dan under steer, HSA (Hill Start Assist) untuk mencegah mobil bergerak mundur saat berada di tanjakan. Lalu ada juga fitur ABS (Anti-Lock Brake System) dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution) untuk memaksimalkan performa pengereman.

Daihatsu Terios terbaru hadir dalam tiga varian, yakni X, R, dan R Custom, dengan 6 pilihan warna. Ada dua warna baru pada SUV ini, yaitu Silver Metallic dan Greenish Gun Metal. New Terios juga tersedia dalam varian aksesoris ADS yang dapat dipilih.

Daihatsu Terios merupakan produk kembar dari Toyota Rush. Model terbaru Rush dikabarka akan meluncur pada November 2023.

