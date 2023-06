Vespa GTS 150 Sekarang Punya Fitur ASR, Ini Fungsinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Piaggio Indonesia (PID) meluncurkan versi terbaru dari Vespa GTS. Tidak hanya punya tampilan baru dan mesin yang ditingkatkan, Vespa GTS baru ini juga mendapatkan penambahan beberapa fitur.

Salah satu fitur yang hadir adalah ASR atau Anti Slip Regulation. Fitur ini adalah sistem kontrol traksi yang berfungsi menjaga kecepatan roda depan dan belakang tetap sama untuk menghindari terjadinya selip.

"Mesin akan menurunkan performanya atau tenaganya, sehingga nanti akan didapatkan kecepatan roda depan dan belakang itu sama lagi," kata Aftersales Department PT PID, Irvan Henrianto saat ditemui di Jakarta hari ini, Senin, 12 Juni 2023.

Irvan mengatakan bahwa saat fitur ASR ini diaktifkan, maka itu akan mempengaruhi output tenaga dari mesin. Sistem ASR ini akan memberikan informasi ke ECU (Electronic Control Unit) jika terjadi selip dan mesin akan melakukan intervensi terhadap putaran roda untuk menjaga kecepatan kedua roda tetap sama.

"Kalau kondisi off, fungsi itu tidak bekerja. Jadi sama seperti motor yang tidak punya fitur itu, bablas saja. Jadi tenaganya lebih powerful jika fiturnya dinonaktifkan," jelasnya.

Fitur ASR ini merupakan fitur baru yang hadir di Vespa GTS 150 Classic dan GTS 150 Super Sport. Sebelumnya, fitur ini hanya tersedia untuk Vespa GTS 300 Super Tech. Kehadiran fitur ASR di skuter asal Italia ini disebut sebagai piranti keselamatan motor.

"Biar lebih safety. Kalau misal jalanan basah, hujan, kerikil, jadi mengurangi orang itu terjatuh," ucap Irvan.

Untuk diketahui, New Vespa GTS Classic dibanderol Rp 78.800.000, kemudian GTS Super Sport dibanderol Rp 84.550.000, dan GTS Super Tech dijual dengan harga Rp 163.200.000. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jadetabek.

