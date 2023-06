Mercedes-Benz Luncurkan 2 Mobil Listrik Baru, Lebih Mahal dari bZ4X

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan dua mobil listrik baru dalam acara Mercedes-Benz Star Drive di Senayan City, Jakarta, hari ini, Kamis, 15 Juni 2023. Dua model EV itu adalah Mercedes-Benz EQA dan EQB.

“Kita hadirkan entry-level SUV full electric EQA dan kita juga punya SUV 7 seaters full electric, EQB,” kata Deputy Director, Marketing Communication & PR PT MBDI, Hari Arifianto dalam acara peluncuran hari ini.

Bicara spesifikasi, mobil listrik Mercedes-Benz EQB 250 menampilkan desain eksterior Progressive Line dan untuk EQA 250 mengusung desain eksterior Electric Art Line. EQB menggunakan velg berukuran 18 inci dengan desain 5 spoke aero dan EQA menggunakan velg ukuran 19 inci dengan desain 5 spoke.

Mercedes-Benz EQA dan EQB dilengkapi motor penggerak yang sama dengan output tenaga 190 HP. Baterainya berkapasitas 66,5 kWh dengan jarak tempuh EQA 486 km dan EQB 448 km. Pengisian dayanya membutuhkan waktu 30 menit menggunakan DC charge 100 kW.

Soal harga, Mercedes-Benz EQA 250 Electric Art Line dipasarkan dengan harga Rp 1,540 miliar off the road. Kemudian untuk Mercedes-Benz EQB 250 Progressive Line dibanderol Rp 1,655 miliar off the road.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kehadiran SUV listrik Mercedes-Benz ini akan bersaing dengan Toyota bZ4X di segmen SUV listrik premium untuk pasar Indonesia. Toyota bZ4X sendiri saat ini dipasarkan dengan banderol Rp 1,198 miliar untuk tipe two-tone dan berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta.

Pilihan Editor: Suzuki XL7 Hybrid Pilihan Baru Elektrifikasi, Baterai Lebih Besar



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto