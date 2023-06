Mercedes-Benz GLC dan A-Class Terbaru Dirilis, Segini Harganya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan dua mobil baru, yakni New GLC dan New A-Class. Kedua model terbaru ini dirilis dalam acara Mercedes-Benz Star Drive yang digelar di Senayan City, Jakarta, hari ini, Kamis, 15 Juni 2023.

“Kami menghadirkan dua model kendaraan yang dirakit secaral lokal yaitu The new GLC, generasi terbaru dari model kendaraan favorit pelanggan di Indonesia serta The new A-Class, anggota keluarga sedan Mercedes-Benz berukuran paling kecil dengan beberapa pembaruan dari segi tampilan dan fitur,” kata President Director PT MBDI Choi Duk Jun.

The New Mercedes-Benz GLC menampilkan body styling AMG Line yang terdiri dari apron depan AMG dengan intake udara sporty. Elemen trim mobil baru tersebut berlapis krom dan panoramic sliding sunroof.

Pada bagian interiornya, GLC terbaru dilengkapi layar sentuh diagonal berukuran 11,9 inci di bagian tengah, jok berbahan kulit Nappa, dan 64 warna ambient light. New GLC hadir dengan menu off-road mode dengan kamera 360 derajat yang memberikan tampilan transparent bonnet.

New Mercedes-Benz GLC mengusung mesin 4MATIC yang menghasilkan tenaga 258 HP dan torsi 400 Nm. Mesin tersebut juga dilengkapi teknologi Mild-Hybrid dengan Starter-Alternator terintegrasi yang mampu memberikan tenaga sebesar 22hp (17kW) dan torsi 200nm.

Sementara itu, New Mercedes-Benz A-Class hadir dengan sejumlah pembaruan seperti panoramic sunroof, desain baru headlamp dan taillight. desain roda kemudi baru, serta penggunaan lampu LED dengan fitur cerdas Adaptive Highbeam Assist.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

New A-Class dibekali mesin 1.332 cc 4 silinder. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 163 HP dan torsi 270 Nm. Dengan mesin tersebut, mobil ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 230 km/jam.

Soal harga, Mercedes-Benz belum mengumumkan harga resmi New GLC, namun diperkirakan berada di angka Rp 1,4 miliar. Sementara, untuk New Mercedes-Benz A-Class dipasarkan dengan harga Rp 825 juta off the road.

Pilihan Editor: Mercedes-Benz Luncurkan 2 Mobil Listrik Baru, Lebih Mahal dari bZ4X



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto