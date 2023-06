All New Toyota Yaris Cross Mulai Dipasarkan di Yogyakarta, Simak Harganya

Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Varian terbaru All New Yaris Cross resmi mengaspal di Yogyakarta pada Juni 2023. Mobil baru ini diperkenalkan oleh dealer resmi Toyota wilayah Jawa Tengah dan DIY, Nasmoco Group, di pameran Atrium Mal Pakuwon pada 21-25 Juni 2023.

"Total ada enam tipe All New Yaris Cross yang tersedia," kata Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto pada Rabu, 21 Juni 2023.

Enam tipe itu adalah 1.5 G M/T, 1.5 G CVT, 1.5 S CVT, 1.5 S CVT with GR Parts Aero Package. Lalu ada juga varian Hybrid EV, yakni 1.5 S HV CVT dan 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package sebagai model flagship.

Bicara harga, All New Yaris Cross di Yogyakarta dijual mulai Rp 353.500.00 untuk tipe 1.5 G M/T dan tipe paling tinggi Rp 457.000.000 untuk tipe 1.5 HV CVT TSS GR Package Dual Tone (Premium Colour).

"Tipe 1.5 S HV CVT with GR Parts Aero Package dengan hybrid engine dan sematan GR Aero Package ini diposisikan sebagai flagship model," kata Henry Tanoto.

Pameran bertajuk 1st Look Experience All New Yaris Cross ini menghadirkan sejumlah promo, yakni layanan Total Mobility Solution untuk pelanggan All New Yaris Cross berupa Kinto yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelanggan.

Melalui Kinto One maupun Kinto One Syariah, pelanggan dapat menggunakan All New Yaris Cross hanya dengan berlangganan mulai dari Rp 6 jutaan perbulan. Paket berlangganan Kinto One berdurasi 36-60 bulan dan sudah meliputi layanan full service, yaitu biaya servis berkala, perpanjangan pajak dan STNK, asuransi, emergency roadside assistance, serta penggantian aki dan ban.

Disediakan pula layanan Toyota Customization Option (TCO) khusus untuk All New Yaris Cross, termasuk juga aksesoris GR Parts Aero Package yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, serta jaminan kualitas produk standard Toyota.

"Seluruh aksesoris TCO dapat dipesan di outlet terdekat dan akan langsung dipasang saat membeli Urban SUV ini dengan garansi 3 tahun atau 100.000 km, jika dipesan bersamaan dengan pemesanan kendaraan baru," jelas Henry.

Bagi pelanggan yang menggunakan Toyota Yaris Cross, sudah termasuk dalam program T-CARE. Ini merupakan program Gratis Biaya Servis (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun / 60.000 kilometer, mana yang tercapai lebih dahulu).

Selain itu, ada tambahan promo berupa extended warranty 1 tahun/20.000 km, jika pelanggan rutin melakukan servis berkala tepat waktu sesuai rekomendasi PT TAM.

Keuntungan program ini dapat dinikmati di seluruh outlet resmi Toyota di Indonesia. Toyota juga memberikan garansi untuk baterai hybrid All New Yaris Cross selama 8 tahun atau 160.000 km (mana yang tercapai lebih dahulu).

PRIBADI WICAKSONO

