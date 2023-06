Spesifikasi Lengkap Suzuki XL7 Hybrid, Apa Bedanya dengan Versi Bensin?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah meluncurkan Suzuki XL7 Hybrid pada 15 Juni 2023. Mobil elektrifikasi terbaru ini menghadirkan sejumlah pembaruan dari berbagai sisi, termasuk eksterior, interior, hingga fiturnya.

Dari total tiga varian yang diluncurkan, Suzuki hanya menyematkan sistem hybrid pada dua modelnya, yakni XL7 Alpha dan Beta. Sedangkan satu tipe lainnya, Zeta, tidak menggunakan teknologi hybrid.

“Suzuki XL7 Zeta tak memakai hybrid, kami menyediakan varian yang lengkap dan beragam sesuai minat dan kebutuhan konsumen kami,” kata Direktur Pemasaran PT SIS Donny Ismi Saputra dalam acara peluncuran Suzuki XL7 Hybrid beberapa waktu lalu.

XL7 Hybrid dipastikan mendapatkan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang sudah lebih dulu digunakan pada model Ertiga Hybrid dan Grand Vitara Hybrid. Mesin K15B-nya juga dibekali sistem Integrated Starter Generator yang memungkinkan mobil melakukan auto start-stop ketika berada di kondisi macet.

Bicara dapur pacunya, Suzuki XL7 Hybrid diklaim bisa mengeluarkan tenaga sebesar 103 hp pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm di 4.400 rpm. Mobil elektrifikasi ini menggunakan baterai berkapasitas 10 Ah, lebih besar ketimbang model Ertiga Hybrid (6 Ah).

Perbedaan Suzuki XL7 Hybrid dengan Versi Bensin Suzuki XL7 Hybrid hadirkan pilihan two-tone. (Foto: Tempo/Kusnadi)

Seperti yang sudah kami sebutkan di awal paragraf, Suzuki menyematkan sejumlah pembaruan pada model XL7 Hybrid. Itu bisa dilihat dari tampilan luarnya, di mana XL7 Hybrid kini dilengkapi desain Front Grille baru dan New Black Alloy Wheel.

Tak hanya itu, ada juga New Autolight with Guide Me Light, New Auto Retractable Mirror, New Tailgate Garnish Chrome, New Short Pole Antenna, New Hybrid Emblem, New Alpha Emblem dan New Two-Tone Body Color.

Sedangkan pada bagian kabinnya, Suzuki XL7 Hybrid menghadirkan pembaruan berupa New E-Mirror Touchscreen, New Cruise Control, New Interior Gray - Black Color, New Black Wood Pattern Instrument Panel, dan New Gear Shift Indicator (M/T).

Lalu pada fitur keselamatannya, Suzuki juga memberikan satu pembaruan pada model elektrifikasinya. XL7 Hybrid saat ini sudah dibekali fitur New Hill Hold Control khusus untuk varian matiknya. Teknologi ini membantu mobil tetap berhenti saat mengemudi di tanjakan.

Sejumlah perubahan eksterior, interior dan fitur tersebut dipastikan hanya hadir pada model terbaru Suzuki XL7 Hybrid. Dengan kata lain, beberapa pembaruan tersebut tidak ada di model lama XL7 versi bensin.

Perubahan yang mencolok juga terlihat pada pilihan warna yang dihadirkan XL7 Hybrid, di mana varian Alpha menghadirkan warna baru, yakni Savanna Ivory-Black, Sunrise Orange-Black, White-Black dan Cool Black.

XL7 Hybrid Beta juga memiliki warna baru, yakni Pearl Brave Khaki dan Cool Black. Sedangkan dua warna sisanya masih tetap sama dari varian bensinnya, yakni Metallic Magma Grey dan Snow White Pearl.

Suzuki memasarkan XL7 Hybrid Alpha AT dengan harga Rp 304,9 juta, lebih mahal dari tipe manualnya, yakni Rp 293,9 juta. Sedangkan untuk XL7 Hybrid Beta AT dijual sebesar Rp 284,9 juta, dan varian manualnya dibanderol Rp 283,9 juta.

