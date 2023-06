Suzuki XL7 Hybrid Hadir di Palembang, Mesin Bisa Mati dan Nyala Otomatis

Iklan

TEMPO.CO, Palembang - Suzuki Indomobil Sales mengeluarkan produk terbarunya untuk kategori kendaraan penumpang, yakni Suzuki XL7 Hybrid. Tunggangan untuk semua kalangan ini diluncurkan akhir pekan lalu di sebuah pusat perbelanjaan di Palembang.

Mobil hybrid tersebut diklaim ramah lingkungan dan hemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Regional Sales Manager PT Suzuki Indomobil Sales, David Asantri, mesinnya akan mati dan menyalah secara otomatis saat kondisi berhenti.

Hal itu sangat dimungkinkan berkat teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) di dalam jeroaannya. Penggunaan teknologi SHVS menjadikan New XL7 Hybrid sebagai pelopor SUV tujuh penumpang di kelasnya yang menggunakan teknologi hybrid.

Dengan penggerak roda depan, mobil ini menggunakan mesin K15B yang dipadukan dengan teknologi SHVS. Sistem ini meliputi dua komponen penting, yaitu Integrated Starter Generator (ISG) dan Lithium-ion battery yang akan membantu meringankan kinerja mesin 1.500cc berkode K15B.

Menurutnya perangkat teknologi tersebut memungkinkan adanya fungsi engine auto start-stop yang bekerja untuk meminimalisir penggunaan bahan bakar ketika tidak diperlukan. Sehingga, lanjut dia, emisi gas buang serta konsumsi bahan bakar pun dapat dikurangi selama perjalanan.

“Di saat berhenti di lampu merah misalnya, mesin akan mati secara otomatis, akan tetapi sistem kelistrikan tetap berfungsi,” jelas dia.

Matsushita Ryohei, 4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia, mengatakan bahwa New XL7 Hybrid ini merupakan aktualisasi komitmen dari Suzuki dalam memenuhi kebutuhan akan SUV ramah lingkungan untuk mobilitas keluarga modern.

Teknologi SHVS yang praktis dan terbukti minim biaya perawatan ini tidak perlu dikhawatirkan oleh penggunanya. Karena Suzuki sudah menjamin komponen Lithium-ion battery dengan garansi resmi selama 8 tahun.

Tampilan Suzuki XL7 Hybrid diklaim semakin tegas dengan sejumlah pembaruan pada sisi eksterior, antara lain new front grill design. Bagian itu mendapatkan sentuhan black color dan new black wheel sehingga tampak lebih gagah.

Mobil hybrid ini juga dilengkapi berbagai fitur baru, seperti new autolight with guide me light, new auto retractable mirror. Lalu ada juga teknologi new E-mirror touchscreen, new cruise control, new interior color, new black wood pattern ornament instrument panel dan new gear shift indicator.

Untuk area Palembang dan Sumatera Selatan, kendaraan yang diproduksi di Cikarang ini dipasarkan oleh PT Nusa Sarana Citra Bakti (PT NSCB) dari Thamrin Group. Menurut GM PT NSCB, Tji Jen, pihaknya sangat optimistis New XL7 Hybrid dapat mencuri hati konsumen.

Dari sisi tampilan luar, katanya, mobil hybrid ini tidak kalah dengan kendaraan sejenis dari merek lain. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, New XL7 Hybrid hadir dengan tiga varian: Alpha, Beta, dan Zeta.

