Diskon Tarif Tol Berlaku Selama Libur Idul Adha 2023, Simak Besarannya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Waskita Karya (Persero) Tbk., akan memberikan diskon tarif tol selama periode libur Idul Adha 2023. Diskon ini diberikan untuk memaksimalkan distribusi arus lalu lintas selama periode libur panjang tersebut.

"Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan dan sebagai bentuk kontribusi Waskita untuk memaksimalkan lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Idul Adha dan libur sekolah," kata SVP Corporate Secretary Perseroan Ermy Puspa Yunita, dikutip dari situs berita Antara pada hari ini, Rabu, 28 Juni 2023.

Menurut Ermy, pemberlakuan diskon tarif tol ini akan dikhususkan untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas di Tol Krian-Gresik secara keseluruhan. Selain itu, akan dilakukan pemeliharaan jalan dan peningkatan kualitas serta estetika di sekitar jalan tol.

"Beberapa strategi telah dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan pada gerbang dan jalur tol, serta pemeliharaan pada badan jalan demi kenyamanan pengguna jalan," jelasnya.

Adapun untuk kendaraan Glolongan I akan mendapatkan potongan tarif tol per kilometer dari Rp 1.506 menjadi Rp 1.300. Sementara untuk kendaraan Golongan II, III, IV, dan V menerima diskon menjadi Rp 1.950 per kilometer dari tarif normal Rp 2.259 per kilometer (Golongan II dan III) dan Rp 3.012 per kilometer (Golongan IV dan V).

DICKY KURNIAWAN | ANTARA

