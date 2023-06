Suzuki Perpanjang Garansi Baterai Ertiga, XL7 dan Grand Vitara Hybrid Jadi 8 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperpanjang masa garansi untuk mobil hybrid mereka menjadi delapan tahun atau 160.000 kilometer. Perpanjangan masa garansi baterai ini berlaku sejak Juni 2023 untuk model Ertiga, XL7, dan Grand Vitara Hybrid.

"Garansi ini tidak hanya untuk pelanggan yang membeli produk New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, dan Grand Vitara Hybrid, tetapi juga untuk pelanggan yang sejak tahun lalu sudah memiliki unit dengan teknologi SHVS," kata Asst. to Service Dept. Head PT SIS, Hariadi dalam siaran pers yang diterima Tempo.co.

Seperti diketahui, saat awal peluncurannya di Indonesia, mobil hybrid Suzuki mendapatkan garansi selama lima tahun atau 100.000 kilometer. Garansi tersebut diberikan dengan mengikuti kebijakan Suzuki Global.

Konsumen dianjurkan untuk mengikuti jadwal perawan rutin kendaraan hybridnya di bengkel resmi Suzuki Indonesia. Nantinya, teknisi akan mengecek secara berkala dan menyeluruh untuk memastikan kondisi baterai berdasarkan durasi pemakaian dan beban kerja.

Apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian atau tidak melaksanakan perawatan berkala di bengkel resmi Suzuki selama masa garansi, maka pelanggan tidak dapat mengklaim jaminan yang telah diberikan.

Untuk bisa mengklaim garansi ini, pelanggan bisa langsung datang ke bengkel resmi Suzuki terdekat dengan membawa surat kendaraan dan buku servis. Garansi ini diberikan Suzuki sebagai bentuk tanggung jawab dalam penjualan setiap unitnya.

