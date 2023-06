Kawasaki Ninja ZX-25R 24 Model Year Rilis di Indonesia, Harga Rp 125,7 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) telah merilis warna terbaru dari model Kawasaki Ninja ZX-25R 24 Model Year pada hari ini, Jumat, 30 Juni 2023. Mengusung tema ‘Screaming In-Line 4 Power’, motor sport ini menghadirkan warna baru, yakni Candy Plasma Blue.

Warna baru Ninja ZX-25R 24 Model Year itu diklaim lebih fresh pada tahun ini. Dengan pilihan warna baru tersebut, Kawasaki yakin bisa memberikan brand image yang menarik buat kalangan anak muda zaman sekarang.

“Menjadi pioneer motor sport dengan empat cylinder pertama di kelasnya, kami yakin Ninja ZX-25R adalah idola baru bagi para riders muda yang menginginkan motor bergaya stylish yang sudah dilengkapi dengan fitur-fitur canggih,” kata Head Sales & Promotion PT. KMI Michael C. Tanadhi.

“Tentunya warna baru yang kami sajikan pasti menjadi impian Kawasaki Lovers. Dan juga kembalinya warna Candy Plasma Blue dipastikan mengobati kerinduan di kalangan riders pecinta supersport bike,” tambah dia.

Ninja ZX-25R sendiri dilengkapi dengan lampu sein LED dan instrumentasi warna TFT dengan Circuit Mode dan Smartphone Connectivity. Selain itu terdapat pula overview features, yakni High-Revving 250 cc In-Line Four Engine dan Nimble Supersport-Style Handling.

Lalu ada juga High-Perfomance Suspension and Brake Components, TFT Instrumentation with Circuit Mode and Smartphone Connectivity, High-Grade Electronics and Features, dan Apex-Predator Styling.

Selain itu Kawasaki Ninja ZX-25R dibekali fitur canggih seperti Domnant Engine Performance dan Nimble Supersport-Style Handling. Fitur pertama, terdiri dari Power, Electronic Throttle Valves, Ram Air, Assist & Slipper Clutch dan Exciting Engine Sound.

Lalu pada fitur kedua, diklaim memberikan karakter handling supersport yang sangat baik saat dikendarai di dalam sirkuit. Fitur ini terdiri dari Geometry, Frame & Swingarm, Fork, Shock, Brakes, Tyres dan Ergonomics.

Bicara dapur pacunya, motor sport ini menggunakan mesin Kawasaki Ninja ZX Series 250cc In-Line Four. Kawasaki Ninja ZX-25R 24 Model Year tipe ABS SE Candy Plasma Blue saat ini dijual dengan harga Rp 125,7 juta (OTR Jadetabekser).

