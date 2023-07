Toyota Yaris Cross Mulai Dikirim ke Konsumen Juli 2023

Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Pengiriman unit All New Toyota Yaris Cross ke konsumen akan dimulai pada Juli 2023. Total ada sekitar 1.800am unit yang akan dikirim. Angka ini naik drastis dibanding pada Juni lalu yang hanya 500an unit. Pengiriman pada Juni diperuntukkan bagi dealer dan kebanyakan menjadi unit test drive yang disediakan untuk calon konsumen.

“Dari angka wholesales (produksi) sekitar 1.800an unit. Dikirim ke dealer, lalu ke konsumen,” kata Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwanndy di Surabaya, Selasa, 4 Juli 2023.

Menurut Anton, SUV 5 penumpang yang diluncurkan pada 15 Juni 2023 sudah mengantongi pemesanan sebanyak 1.400 unit. Dari angka itu, 78-80 persen merupakan pemesanan untuk varian hybrid.

Yaris Cross merupakan SUV kompak dengan pilihan mesin bensin dan hybrid. Pada varian bensin, mobil baru ini dibekali mesin 2NR-VE bertenaga 78 kW dan torsi hingga 138 Nm.

Sedangkan varian hybrid, All New Yaris Cross menggunakan mesin 2NR-VEX yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 59 kW dan torsi 141 Nm. Mobil baru ini dibekali baterai lithium-ion dengan motor listrik bertenaga hingga 67 kW dan torsi 121 Nm.

Chief Engineer Toyota Motor Corporation Toru Uda mengklaim mesin pada All New Yaris Cross lebih efisien dan bertenaga dibanding mesin sejenis yang dipakai di model Toyota lainnya.

All New Yaris Cross juga menawarkan beberapa fitur seperti Wireless charger, power back door with kick sensor, panoramic glass roof with power sundhade, hingga 10,1 inci display audio with wireless smartphone.

Toyota Indonesia menargetkan penjualan sebanyak 2.000 unit per bulan untuk Yaris Cross. Model ini bersaing dengan sejumlah produk yang sudah dipasarkan di Indonesia seperti Honda HR-V, Hyundai Creta, serta SUV Mitsubishi yang baru akan diluncurkan pada Agustus 2023.

