Neta Bakal Hadirkan 5 Mobil Listrik di GIIAS 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen mobil listrik asal China, Neta akan menampilkan produk perdananya di pameran Gaikindo Indonesia International Show atau GIIAS 2023. Kabar masuknya Neta sudah terdengar sejak awal tahun, di mana mereka diisukan akan meluncurkan mobil listrik Esemka.

Hal tersebut nampaknya tidak akan terealisasi, setelah akhirnya Neta membawa namanya sendiri ke pasar otomotif Tanah Air. Dalam penampilan perdananya, Neta akan menampilkan 5 mobil listrik.

"Ada 5-6 produk yang kita tampilkan. Dan nanti teman-teman (media) akan kami undang untuk melihat produk-produk tersebut. Akan ada juga 2-3 mobil test drive, serta beberapa activity lainnya," kata Brand and Marketing Director Neta Yusuf Anshori.

Lebih lanjut Yusuf Anshori menjelaskan bahwa dalam perkenalannya, Neta akan membawa pesan khusus kepada masyarakat Indonesia, terutama pengunjung yang hadir di pameran otomotif GIIAS 2023.

"Ada juga explorer Neta corner, di mana ini kita buat khusus untuk masyarakat dan rekan-rekan media yang ingin melihat atau mengetahui lebih jauh mengenai brand Neta. Pada GIIAS kali ini Neta membawa 'message for Indonesia, this is Neta', sebagai bentuk perkenalan brand kami untuk pertama kalinya kepada khalayak Indonesia," sambungnya.

Salah satu produk yang mungkin dibawa adalah mobil listrik Neta V. Pasalnya model tersebut cukup laris di Nepal dan sudah dijual di pasar otomotif Malaysia.

Neta V dibekali baterai CATL dengan kapasitas 38,54 kWh dan memiliki jarak tempuh hingga 380 km dalam sekali pengisian daya (NEDC). Mobil listrik ini mendukung pengisian daya AC (Tipe 2) dengan maksimum 6,6 kW. Baterainya dapat diisi ulang dengan waktu delapan jam menggunakan listrik AC.

Dengan pengisian daya cepat DC (CCS2) berkapasitas 100 kW dari 30 hingga 80 persen, hanya memerlukan waktu 30 menit. Baterai pada Neta V juga dapat dijadikan sumber listrik darurat (genset) melalui fitur Vehicle-toLoad (V2L) dengan output daya maksimum sebesar 3,3 kW.

Untuk tenaga penggerak, Neta V menggunakan motor listrik yang dipasang di depan dengan tenaga 95 PS (94 hp atau 70 kW) dan torsi 150 Nm. Mobil listrik ini diklaim bisa akselerasi 0-50 km/jam dalam 3,9 detik dengan kecepatan tertinggi 120 km/jam.

